Zweites Baumfest unterm Latemar

Obereggen – Seit dem 7. Juni sind der Panorama-Sessellift und die Berghütte Oberholz in Obereggen täglich von 8.30 bis 18.00 Uhr in Betrieb. Der Sessellift Obereggen-Oberholz ermöglicht einen bequemen Aufstieg ins Herz der Dolomiten. Der Latemar, der zum UNESCO-Welterbe Dolomiten gehört, bietet mit seinen Themenwegen, Wanderungen, sportlichen Biketouren und einem Achtsamkeitspfad eine beeindruckende Kulisse für zahlreiche Sommeraktivitäten, die jeden Bergliebhaber begeistern werden. Ab dem 14. Juni ist auch die Kabinenbahn Obereggen–Ochsenweide täglich in Betrieb. Anlässlich der Eröffnung der Kabinenbahn lädt die Obereggen Latemar AG am 14. Juni erneut zum Baumfest unterm Latemar ein.

Dieser Tag steht ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und Gemeinschaft. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr an der Talstation Obereggen. Von dort bringt die Kabinenbahn Ochsenweide alle Teilnehmenden hinauf ins Golfrion-Gebiet, das besonders stark vom verheerenden Sturmtief Vaia im Jahr 2018 betroffen war.

Im Rahmen dieses besonderen Aktionstags sollen dort rund 300 junge Bäume gepflanzt werden – ein Beitrag zur Wiederaufforstung und zur Schaffung eines klimafesten Bergmischwalds. Die Fläche gehört der Eigenverwaltung B.N.R. Eggen unter dem Vorsitz von Präsident Alfred Gummerer.

Die Aufforstung selbst erfolgt unter Anleitung der Förster der Forststation Deutschnofen, die auch die Jungbäume bereitstellen. Nach einer kurzen Einführung durch die Forstexperten können Kinder und Erwachsene gemeinsam Hand anlegen und Bäume an vorbereiteten Pflanzstellen einsetzen. “Die erste Auflage dieser Initiative war ein voller Erfolg”, erklärt Benjamin Kirchmaier, Direktor der Obereggen Latemar AG. “Wir hoffen auch diesmal auf viele engagierte Helferinnen und Helfer, die mit uns gemeinsam zur Regeneration unseres Waldes beitragen.”

Die Aufforstung ist Teil eines langfristigen ökologischen Projekts der Obereggen Latemar AG, das nach dem Sturm Vaia ins Leben gerufen wurde. Damals fielen allein im Eggental auf einer Fläche von rund 1.000 Hektar – das entspricht etwa 1.300 Fußballfeldern – zahllose Bäume dem Unwetter zum Opfer. Organisiert wird das Baumfest von den Bergbahnen Obereggen Latemar AG unter der Leitung von Präsident Siegfried Pichler, in enger Zusammenarbeit mit Stationsleiter Heinz Mahlknecht der Forststation Deutschnofen.

Die Teilnahme am Baumfest sowie die Hin- und Rückfahrt mit der Kabinenbahn Ochsenweide sind für angemeldete Teilnehmer kostenlos. Es gibt sogar eine kleine Überraschung für alle. Eine Anmeldung ist erforderlich (maximal 100 Personen), entweder telefonisch unter 0471 618200 oder per E-Mail an obereggen@latemar.it.