Zwischennutzung am Schenoni-Areal: Raum für Ideen und Engagement

Montag, 09. März 2026 | 11:15 Uhr
Urban Lab Schenoni_1
Stadtgemeinde Brixen
Brixen – Im Rahmen des kooperativen Planungsprozesses für die Entwicklung des Schenoni-Areals wurde früh entschieden, Zwischennutzungen als wichtigen Bestandteil der Arealentwicklung zu fördern. Der Stadtrat setzt diesen Ansatz nun um: In den Sommermonaten wird das Urban Lab für die Bevölkerung geöffnet und kann für temporäre Projekte und Veranstaltungen genutzt werden.

Während die Planungsteams am Durchführungsplan für die langfristige Entwicklung des Areals arbeiten, entsteht so Raum, um Ideen bereits jetzt auszuprobieren und neue Formate zu testen.

„Gerade für junge Menschen, Vereine und engagierte Gruppen bieten Zwischennutzungen die Möglichkeit, Ideen auszuprobieren und neue Projekte umzusetzen. Das Schenoni-Areal kann so Schritt für Schritt zu einem lebendigen Ort für Begegnung, Kreativität und Nachhaltigkeit werden“, erklärt Stadtrat Peter Natter, zuständig für Umwelt und Jugend.

Bereits seit Anfang 2021 nutzt das Kompetenzzentrum für Wiederverwertung ungenutzter Materialien und Dinge REXEA einen Teil des Geländes für Repaircafés und Workshops. Dazu wird vom 6. März bis einschließlich 4. April jeweils freitags und samstags ein Second-Hand-Pop-up-Store zur Aufwertung gebrauchter Möbel präsentiert, womit das Zentrum praxisnah Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft aufzeigt.

Auch im Rahmen des Water Light Festivals wird das Areal bespielt. Darüber hinaus soll das Urban Lab Raum nun auch für weitere kulturelle, soziale und gemeinschaftliche Initiativen der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Vereine, engagierte Gruppen, Jugendinitiativen sowie interessierte Privatpersonen sind eingeladen, die ca. 450m² große Halle mit zeitlich begrenzten Projekten mitzugestalten und neue Nutzungsideen einzubringen.

Mit dieser Öffnung wird das ehemalige Militärareal schrittweise wieder für die Stadtgemeinschaft zugänglich gemacht und als Ort der Begegnung, des Austauschs und der kreativen Nutzung belebt. Für weitere Informationen steht das Amt für Vermögensverwaltung der Gemeinde zur Verfügung.

