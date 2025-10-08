Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Adieu Mr. Wunderbar: Die Verabschiedung von Harald Serafin
Ioan Holender war einer der vielen, die an Serafin erinnerten

Adieu Mr. Wunderbar: Die Verabschiedung von Harald Serafin

Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 16:32 Uhr
Ioan Holender war einer der vielen, die an Serafin erinnerten
APA/ROLAND SCHLAGER
Schriftgröße

Von: apa

Es war ein weihevoller Abschied von Harald Serafin, den die Freunde und Wegbegleiter dem am 15. September verstorbenen “Mr. Wunderbar” am Mittwoch im Wiener Stephansdom bereitet haben. Das Who is Who der heimischen Musicalszene und Society versammelte sich zu einem Gottesdienst. Geleitet wurde dieser von Dompfarrer Toni Faber, der Serafin schon lange freundschaftlich verbunden war – ein expliziter Wunsch des im Alter von 93 Jahren verstorbenen, einstigen Mörbisch-Intendanten.

Ein handgeschriebener Zettel mit entsprechender Bitte war nach dem Tod des beliebten Kammersängers in dessen Safe gefunden worden. Nun erfüllte die Familie rund um die Kinder Martina und Daniel Serafin dem Verstorbenen den Wunsch. Der Intendant der Opernfestspiele St. Margarethen zählte dabei im Dom auch zu den Trauerrednern vor der Urne. Das Wort ergriffen überdies der einstige Staatsoperndirektor Ioan Holender, Altbundeskanzler Franz Vranitzky und Burgenlands Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (beide SPÖ). Auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) oder Operettendiva Birgit Sarata hatten es sich nicht nehmen lassen, persönlich dem Verstorbenen die Ehre zu erweisen.

Abseits der Erinnerungen an den Umtriebigen wurde die Feier im Stephansdom auch musikalisch gerahmt. Zu den Interpreten der Werk von Bach, Mendelssohn und Strauss zählten die Starsopranistin Camilla Nylund, Tenor Andreas Schager und Violinistin Lidia Baich. Beendet wurde die Verabschiedung mit der Besprengung der Urne mit Weihwasser und dem allgemeinen Segen durch Toni Faber.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
52
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Kommentare
47
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Hat man da noch Worte? – VIDEO
Kommentare
36
Hat man da noch Worte? – VIDEO
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
33
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Kommentare
29
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 