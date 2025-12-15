Gewalt an Schubhäftlingen? – Horrormeldungen “völlig haltlos”

Von: mk

Gradisca d’Isonzo – Auch Migranten, die sich in Südtirol aufhalten und abgeschoben werden sollen, machen häufig Zwischenstation im Abschiebezentrum in Gradisca d’Isonzo. In der Regel werden solche Einwanderer in ihr Heimatland rückgeführt, die über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügen und die straffällig geworden sind. Weil bei einer Protestkundgebung vor dem Abschiebezentrum im Friaul horrende Vorwürfe laut wurden, meldet sich nun die autonome Polizeigewerkschaft SAP zu Wort.

Von Schlägen und Gewalt war die Rede bei der Kundgebung, von vermeintlich rätselhaften Todesfällen und von Psychopharmaka, die ins Essen gemischt würden. “Wir lesen immer noch von Vorwürfen gegen Ordnungskräfte, die bei der Kundgebung vor dem Abschiebezentrum in Gradisca d’Isonzo geäußert wurden und die völlig haltlos sind”, erklärt die Gewerkschaft. Ordnungshüter würden schwerwiegender Vergehen bezichtigt. Solche Anschuldigungen seien nicht hinnehmbar, erklärt der SAP-Regionalsekretär Lorenzo Tamaro.

“Die schweren Vorwürfe, die sich gegen die Polizei richten, werden durch keinerlei Beweise oder Bilder gestützt, sondern lediglich durch mutmaßliche Aussagen einiger ‚Gäste‘, die offensichtlich versuchen, sich der Abschiebung zu entziehen, wie dies bereits in der Vergangenheit geschehen ist “, schreibt Tamaro. Gerade der SAP habe in der Vergangenheit die Einführung von Bodycams für Polizeibeamte vorgeschlagen, um genau solche falschen Anschuldigungen den Wind aus den Segeln zu nehmen. “Wir haben nichts zu befürchten, wir handeln legal und in größtmöglicher Transparenz”, betonte Tamaro.

Sogenannte Abschiebezentren seien grundlegende Einrichtungen, um Abschiebungsbescheide zu vollstrecken und gefährliche Kriminelle in ihre Heimat rückführen zu können. Im Fall von Gradisca d’Isonzo handle es sich diesbezüglich italienweit um eine Vorzeige-Einrichtung, was die Betreuung und Überwachung von Schubhäftlingen anbelangt. Dennoch habe man als Gewerkschaft in der Vergangenheit mehrmals angemessene Umstrukturierungen verlangt, um jene Räumlichkeiten zu sichern, die bei Flucht- und Aufstandsversuchen verwüstet würden, erklärt Tamaro. “Solche Arbeiten könnten problemlos durchgeführt werden, während die Einrichtung geöffnet bleibt.”

Die Gewerkschaft wünscht sich, dass weitere Einrichtungen dieser Art in jeder Region entstehen. Dadurch könne auch die Anzahl der Abschiebungen von Personen erhöht werden, die sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht hätten. Gleichzeitig fordert die Gewerkschaft von der Politik, derartige Diffamierungsversuche gegen Polizeibeamte, „die eine wichtige Aufgabe im Dienste aller Bürger erfüllen“, zu verurteilen und zurückzuweisen.