Verstörend: Minderjährige in öffentlichem Schwimmbad sexuell belästigt

Von: mk

Bozen – Die Carabinieri ermitteln wegen sexueller Belästigung von Minderjährigen in einem Fall, der sich vor wenigen Tagen in einem öffentlichen Schwimmbad in Südtirol zugetragen haben soll.

Drei minderjährige Mädchen begaben nach dem Schwimmen zu den Duschen im Damenbereich, als dort plötzlich ein Mann um die 40 auftauchte. Der Fremde soll angefangen haben, die Mädchen zu belästigen und ganz offen sexuelle Forderungen zu stellen.

Wie Alto Adige online berichtet, soll er eines der Mädchen außerdem begrapscht haben.

Ein Verwandter von einem der drei Mädchen hat von dem Albtraum berichtet, den die Minderjährigen durchlitten haben. Den Carabinieri ist es unterdessen gelungen, den Mann zu identifizieren und aufzuhalten.