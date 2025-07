“Akte X”-Titelmusikkomponist Mark Snow gestorben

Von: APA/AFP

Der Komponist der Titelmusik der US-Fernsehserie “Akte X”, Mark Snow, ist im Alter von 78 Jahren in den USA gestorben. Dies teilte sein Agent der Nachrichtenagentur AFP mit, ohne genauere Angaben zu den Umständen seines Todes zu machen. Wie das Branchenblatt “Variety” berichtete, starb der Komponist am Freitag in seinem Haus im nordöstlichen US-Bundesstaat Connecticut.

Neben der berühmten Titelmusik von “Akte X” komponierte Snow auch die Musik für über 200 Episoden der US-Kultserie, in der die FBI-Agenten Dana Scully (Gillian Anderson) und Fox Mulder (David Duchovny) mysteriöse Fälle aufklären. Auch die musikalische Untermalung anderer TV-Serien – darunter “Smallville” oder “Blaues Blut” – stammt aus Snows Feder.

Snow, der eigentlich Martin Fulterman hieß, wurde am 26. August 1946 geboren und wuchs in Brooklyn, New York, auf. In den späten 1970er-Jahren begann er, Musik fürs Fernsehen zu komponieren. Im Laufe seiner Karriere wurde er 15 Mal für den Emmy nominiert, bekommen hat er den US-Fernsehpreis allerdings nie.