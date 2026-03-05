Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Alexandra Capitanescu vertritt Rumänien beim Song Contest
Rumänien tritt im zweiten Halbfinale an

Alexandra Capitanescu vertritt Rumänien beim Song Contest

Donnerstag, 05. März 2026 | 11:37 Uhr
Rumänien tritt im zweiten Halbfinale an
APA/APA/AFP/JOE KLAMAR
Von: apa

Die 2003 geborene Singer-Songwriterin Alexandra Capitanescu wird Rumänien beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien mit dem Lied “Choke Me” vertreten. Sie setzte sich im Jury-Voting in der live im Fernsehen übertragenen nationalen Vorentscheidung durch. Rumänien tritt am 14. Mai im zweiten Halbfinale in der Wiener Stadthalle an.

Rumäniens beste Ergebnisse im Wettbewerb waren zwei dritte Plätze: Luminita Anghel & Sistem überzeugten 2005 in Kiew, Paula Seling und Ovi 2010 in Oslo. Hinzu kommt ein vierter Platz, den Mihai Traistariu 2006 in Athen holte.

