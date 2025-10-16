Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Alkohol trifft Promis: “Forsthaus Rampensau” startet wieder
Elf (Promi-)Paare rittern im "Forsthaus Rampensau" um 20.000 Euro

Alkohol trifft Promis: “Forsthaus Rampensau” startet wieder

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 06:30 Uhr
Das “Forsthaus Rampensau” öffnet wieder seine Türen. Ab Donnerstag um 20.15 Uhr rittern beim Privatsender ATV und auf der Streamingplattform Joyn (Promi-)Paare um den Titel “Rampensau 2025”. Dem noch nicht genug, winken auch in der 4. Staffel 20.000 Euro Preisgeld. 30 Kameras halten das Geschehen in der Hütte fest, der Kühlschrank ist gut – auch mit alkoholischen Getränken – gefüllt. Nur sind für die elf Paarungen nicht genügend Betten vorhanden …

Reality-TV-affine Zuseherinnen und Zuseher dürften etliche der Teilnehmenden kennen. Mit dabei ist etwa Sabrina Wlk, die bei “Match in Paradise” glaubte, mit Fußballer Daniel die große Liebe gefunden zu haben. Wenige Wochen später ging die Beziehung aber in die Brüche. Nun kehrt sie mit ihm zurück, und nicht alles ist eitel Wonne. Auch für ein weiteres interessantes Aufeinandertreffen ist gesorgt: Das “Bauer sucht Frau”-Paar Lukas und Sandra trifft auf Vanessa, die Ex-Verlobte von Lukas, die mit Elizabeth (“Very good for Hollywood”) anreist.

Wer ist Otto Konrad?

Mit dem Ex-Fußballtorwart Otto Konrad ist auch für Prominenz abseits der Reality-TV-Nische gesorgt. Doch ausgerechnet ihn scheint niemand zu kennen. Ist er aus “Wir leben im Gemeindebau” oder doch der Pornoindustrie? Schwierig. Er nimmt es relativ gelassen, aber sorgt mit seinem rätselhaften Auftreten für Verstimmung bei “Tinderreisen”- und OnlyFans-Queen Linda, die mit einem Dildo sogleich ihren Schlafplatz reserviert.

Betten gibt es nämlich zu wenige, was für Aufregung sorgt. Währenddessen zeigt sich die ältere Generation über die jüngere schockiert und ertönen Brunftschreie aus dem Whirlpool. Alles beim Alten im “Forsthaus Rampensau”.

