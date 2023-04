Andreas Gabalier zu Besuch in Südtirol – VIDEO

Kronplatz/Bruneck – Pistenspass für kleine und große Fans am Sonntag im Skigebiet Kronplatz unweit vom Pragser Wildsee im Südtiroler Pustertal. Die Skilehrerin und Moderatorin Silvia Fontanive & Thomas Rass von Rass & Dorner Events haben am Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Skigebiet Kronplatz & Bruneck Tourismus Kinder vom Verein Kinderherz zu einem spaßigen Sonntagsskitag auf dem Kronplatz, mit anschließender Party bei der Geisselsberger Hütte eingeladen. Der Special Guest, für die Kids und die vielen kleinen und großen Fans war kein Geringerer als der Volks Rock’n Roller Andreas Gabalier, der diesen Tag auch noch nutzte, um für sein Konzert am 10. Juni am Brunecker Rathausplatz Werbung zu machen. Er freut sich nämlich schon sehr auf die Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu Show mit den Südtiroler Fans.

Der Sänger hat sich von seiner langjährigen Familienfreundin Silvia Fontanive nicht zwei Mal bitten lassen, seine kleinen Fans vom Verein „Kinderherz“ beim Skifahren zu begleiten. Andreas Gabalier ist bekannt dafür, dass er gerne Menschen, aber vor allem Kindern eine Freude bereiten möchte. Neben Skilehrerin Silvia wurden die Kinder von Alex Kronbichler von der Skischule Bruneck begleitet. Damit alles auch sicher für die kleinen Pistenflitzer war, haben Arzt Dr. Roman Pizzinini und zwei Beamte, Reinhard Kargruber und Alex Zingerle von der Bergrettung der Finanz- und Alpinpolizei aus Bruneck die Kinder begleitet. Schließlich ging es auch um Pistensicherheit. Dazu gesellt hat sich auch der Skirennläufer Christof Innerhofer, ein langjähriger Freund von Andreas Gabalier.

Kurzerhand hat sich Andreas Gabalier auch als „Skilehrer“ von seiner besten Seite gezeigt und die Kinder in den Kinderpark und auf die Pisten begleitet. Sport hält fit, das ist auch das Motto des Andreas Gabalier, und er war begeistert, dass Kinder mit angeborenem Herzfehler und auch deren Geschwister mit so einer Begeisterung beim Sport dabei sind und schon ganz selbstsicher die Pisten des Kronplatzes hinunter rasten.

Bei einem anschließenden gemütlichen Beisammensein bei der Geiselsberger Hütte gab Gabalier vor vielen Fans überraschend auch einige Lieder zum Besten. Songs, die nicht nur die Kinder, aber auch die Erwachsenen sofort zum Mittanzen und Jubeln animierten.

Es war eine gelungene Generalprobe für das schon mit Spannung erwartete Konzert am 10. Juni am Rathausplatz in Bruneck, wo der Sänger im Rahmen seiner „Dirndl – Wahnsinn Hulapalu Tour“ das Pustertal wieder zum Beben bringen wird. Südtirol und besonders das Pustertal mit seinen lieben Menschen gefallen dem Sänger sehr. „Ich komme immer sehr gerne hier her, ich mag die Menschen, erinnere mich sehr gerne an das Konzert vor vier Jahren unter strömendem Regen und alle haben trotzdem bis zum Schluss gefeiert und getanzt”, so der Sänger.