Andrew Mountbatten-Windsors Rolle im Epstein-Skandal

Von: APA/AFP

Im vergangenen Jahr hatte ihm sein Bruder König Charles III. seinen Prinzen-Titel entzogen – am Donnerstag wurde er nun von der britischen Polizei festgenommen: Andrew Mountbatten-Windsor gerät immer tiefer in den Strudel des Skandals um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Nun wird ihm vorgeworfen, als Handelsgesandter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben zu haben. Die Chronologie seines Falls:

1999: Prinz Andrew lernt den US-Finanzinvestor Epstein über dessen Vertraute und Komplizin Ghislaine Maxwell kennen. Maxwell hat in Oxford studiert.

Juli 2011: Andrew tritt von seinem Posten als Handelsgesandter Großbritanniens zurück, nachdem die britische Presse einige Monate zuvor ein brisantes Foto veröffentlicht hatte. Das Foto zeigt den Prinzen gemeinsam mit Virginia Giuffre, einem der inzwischen bekanntesten Missbrauchsopfer im Fall Epstein.

November 2019: Nach massiver Kritik an einem BBC-Interview über seine Beziehung zu Epstein und Giuffre tritt Prinz Andrew von seinen öffentlichen Ämtern zurück. In dem Interview hatte er behauptet, keinen Sex mit Giuffre gehabt zu haben, und sich nicht erinnern zu können, sie jemals getroffen zu haben.

August 2021: Giuffre reicht in den USA Zivilklage gegen den Prinzen wegen sexueller Nötigung ein.

Jänner 2022: Giuffres Klage wird von der Justiz für zulässig erklärt. Königin Elizabeth II. entzieht ihrem Sohn daraufhin alle militärischen Titel.

Februar 2022: Andrew schließt einen Vergleich mit Giuffre, um die Klage beizulegen. Die Höhe der gezahlten Summe bleibt vertraulich, wird jedoch von britischen Medien auf mehr als zwölf Millionen Dollar (über zehn Millionen Euro) geschätzt.

Jänner 2025: Gerichtsdokumente enthüllen einen E-Mail-Verkehr zwischen Prinz Andrew und Epstein aus dem Jahr 2011. Andrew hatte zuvor erklärt, den Kontakt zu Epstein 2010 abgebrochen zu haben.

17. Oktober 2025: Andrew gibt seinen königlichen Titel als Herzog von York auf. Zuvor waren posthum die Memoiren von Giuffre veröffentlicht worden, in der sie weitere Anschuldigungen gegen Andrew erhebt. Giuffre nahm sich im April 2025 das Leben.

30. Oktober 2025: Charles III. entzieht seinem jüngeren Bruder alle Titel, darunter den Prinzentitel. Er verlangt, dass Andrew aus seinem Anwesen in Windsor auszieht.

Ende Jänner/Anfang Februar 2026: Das US-Justizministerium veröffentlicht Millionen weitere Dokumente im Fall Epstein. Einige der Dokumente belasten Andrew weiter: Ein Foto zeigt ihn, wie er auf allen vieren über einer Frau kniet, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Zudem lud er Epstein laut einer neu aufgetauchten E-Mail zu “privaten Gesprächen” in den Buckingham-Palast ein.

Außerdem wurde eine Anzeige einer weiteren Frau öffentlich, die Andrew sexueller Nötigung beschuldigte und erklärte, Epstein habe sie 2010 nach England geschickt, um mit Andrew in der Royal Lodge Sex zu haben.

2. Februar: Andrew zieht aus Windsor aus und übersiedelt in das königliche Anwesen Sandringham in Norfolk im Osten Englands.

9. Februar: Die Polizei von Windsor prüft eigenen Angaben zufolge Informationen, wonach Andrew 2010 als Handelsbeauftragter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben haben soll.

11. Februar: Der britische Labour-Ex-Premier Gordon Brown fordert die Polizei auf, Vorwürfe zu untersuchen, wonach Frauen in Privatflugzeugen Epsteins nach Großbritannien geflogen worden sein sollen. Britischen Medienberichten zufolge soll mindestens eine von ihnen Andrew im Buckingham-Palast besucht haben.

19. Februar: Andrew wird an seinem 66. Geburtstag festgenommen.