Anke Engelke gewinnt Älterwerden positive Facetten ab

Von: APA/dpa

Die Schauspielerin Anke Engelke (59, “Perfekt verpasst”) kann dem Älterwerden positive Facetten abgewinnen. “Ich stelle bei mir fest, dass ich mutiger werde. Dass ich mich auch mehr zu sagen traue. Und mich interessiert nicht mehr, was man über mich denkt und wie man mich bewertet”, sagte Engelke der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

“Das habe ich der Tatsache zu verdanken, dass ich nicht mehr 30 bin. Diese Freiheit ist wirklich schön.” Als Künstlerin müsse sie auch nicht mehr über Wirkung nachdenken, was sie in ihrem Spiel sehr hemmen würde.

Als eine ältere Rollenfigur ist die Schauspielerin, die viele vor allem als Komödiantin (“Ladykracher”) kennen, ab 27. November hierzulande im Kino in dem melancholischen Ehedrama “Dann passiert das Leben” zu sehen. Mit scheinbar nur wenig Make-up agiert Engelke darin gemeinsam mit Ulrich Tukur (“Tatort”) als das gutbürgerliche langjährige Paar Hans und Rita, das einander nicht mehr viel zu sagen hat – bis Unvorhergesehenes geschieht.