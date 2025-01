“Arnie” kam in Kitzbühel “solo” zur Weißwurstparty

Von: apa

Mit der 32. Ausgabe der “Weißwurstparty” beim Stanglwirt in Going im Rahmen der Hahnenkammrennen hat das Society-Treiben Freitagabend seinen ersten, großen Höhepunkt erreicht. Der uneingeschränkte Blitzlichtgewitter-König: Arnold Schwarzenegger, der den Weißwurst-Kessel fast zum Überlaufen brachte. “Arnie” kam “solo” ohne Freundin Heather und Kinder. Aber er hatte eines: Die Weißwurst. Auch ansonsten herrschte eine hohe Promi-Dichte – von Andreas Gabalier bis Peter Maffay.

Hollywoodstar Schwarzenegger kam in Begleitung seiner steirischen Cousine Monika Ficzko und “Buddy” Ralf Moeller. Frisch aus New York von den Dreharbeiten zu seinem Weihnachtsfilm “The Man with the Bag” eingeflogen und gemäß seiner Rolle als Weihnachtsmann mit weißem Rauschebart, verzichtete der 77-Jährige diesmal auf den Gang über den Red Carpet, sondern tauchte gleich beim Epizentrum auf: dem Weißwurstkessel.

Halligalli um den Kessel

Um ebendiesen brachen wieder einmal alle Dämme, spätestens mit den üblichen Fanfaren-Klängen gegen 20.00 Uhr. Der Weißwurstkessel – ein Hexenkessel. Heftiges Gedränge, Blitzlicht, der Kampf um die besten Positionen, Fotografen im Ausnahmezustand.

Mit dem “Terminator” – umringt von der Stanglwirt-Familie Hauser und gesäumt von Skilegende Fritz “The Cat” Strobl und Schlagersänger Marc Pircher – und dem Glocken-Geläute ging die Eröffnung ihre unausweichlichen Wege. Aber nicht bevor Schwarzenegger wie gewohnt das “beste Essen und die beste Bedienung” beim Stanglwirt euphorisch in den Himmel hob. “Die Weißwurstparty ist die größte und beste Weißwurstparty der Welt”, tönte es in unverwechselbarem American-Steirisch.

Am Kessel unter anderem auch zugegen: Gabalier, der später neben Weißwurst-Pflichten wohl noch anderes zu verrichten hat. Der VolksRock’n’Roller wird mutmaßlich – allerdings nicht gesichert – als Hauptact gegen Mitternacht den 2.800 Gäste einheizen. Die zuvor wohl dann schon die rund 8.000 Weißwürste und 8.000 Brezen verschlungen haben werden.

Promi-Parade im ehrwürdigem Ambiente

Neben den “Steirermen” Schwarzenegger und Gabalier sowie “Weißwurst-Newcomer” Peter Maffay rückte einmal mehr eine ganze Promi-Armada in Going an. Als da unter anderem gewesen wären: DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie, Schauspielstar Matthias Schweighöfer und Kollege Wolfgang Stumph, Schlagersängerin Melissa Naschenweng, Ex-Model Barbara Meier und Model Franziska Knuppe, Sänger Gregor Glanz, Kosmetikunternehmerin Judith Williams, Schauspieler Mark Keller, The BossHoss, TV-Star Elton und Schauspielerin Simone Thomalla.