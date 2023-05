Bardem erhält Ehrenpreis des San-Sebastián-Filmfestivals

Oscar-Preisträger Javier Bardem wird beim diesjährigen Filmfestival von San Sebastián mit dem Ehrenpreis “Donostia” ausgezeichnet. Der 54-jährige Spanier werde die Auszeichnung für seine gesamte Karriere am 22. September bei der Eröffnungsgala der 71. Ausgabe des Festivals im Kursaal-Auditorium der nordspanischen Stadt überreicht bekommen, teilten die Organisatoren am Freitag mit.

Der Hollywood-Star sei “derzeit der international bekannteste spanische Schauspieler” und habe weltweit mehr als hundert Auszeichnungen erhalten, hieß es. Bardem (“Skyfall”, “Fluch der Karibik”) erhielt 2008 den Oscar für den Besten Nebendarsteller für die Rolle eines Killers in “No Country for Old Men”. Zuletzt war er im vergangenen Jahr als Bester Hauptdarsteller für seine Arbeit in “Being the Ricardos” für die begehrte Auszeichnung nominiert worden. Der Mann aus Gran Canaria gewann unter anderem auch einen Golden Globe Award, einen Premio Goya und den Europäischen Filmpreis.

Die 71. Ausgabe des “Festival Internacional de Cine de San Sebastián” findet zwischen dem 22. und dem 30. September statt. Es ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Größen des Filmgeschäfts wie Alfred Hitchcock, Bette Davis und Lana Turner waren zu Gast in der malerischen Stadt am Atlantik. Der Hauptpreis, die “Goldene Muschel”, ist nach der Form der Bucht benannt, an der die baskische Metropole liegt.