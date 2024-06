Bentley von “American Pie”-Sänger McLean auf willhaben

Von: apa

Eine Limousine mit prominentem Vorbesitzer steht in Niederösterreich zum Verkauf: Auf der Internetplattform willhaben wird laut einer Aussendung von Donnerstag ein Bentley Arnage Red Label angeboten, der zuvor dem US-amerikanische Sänger und Songwriter Don McLean gehört hat. Das Auto mit 405 PS ist um 47.800 Euro in Zöbing in Langenlois (Bezirk Krems-Land) zu haben – inklusive McLean-CD und einem Autogramm.

McLean habe in seinem Welthit “American Pie” mit den Worten “Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry” seine Liebe zu Autos besungen, laut Medienberichten aber nie selbst einen Chevrolet besessen. “Ich verbringe jeden Winter im sonnigen Kalifornien, in unmittelbarer Nachbarschaft von Don McLean. Nach der Scheidung von seiner Ehefrau entschied er sich, sich auch von seinem Bentley Arnage zu trennen – und so ist diese außergewöhnliche Limousine schließlich zu mir nach Österreich gelangt”, wurde der Verkäufer in der Aussendung zitiert.

Bei dem Bentley Arnage Red Label handelt es sich um eine Variante, die von 1999 bis 2009 produziert wurde. Die zum Verkauf stehende Limousine wurde erstmals im Jahr 2002 zugelassen und hat 96.000 Kilometer auf dem Tacho.