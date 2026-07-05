Beyoncé brachte zum Nationalfeiertag neuen Song heraus

Von: APA/dpa

US-Superstar Beyoncé hat ihren Fans pünktlich zum 250. Geburtstag der USA einen neuen Song geschenkt. Die 44-Jährige veröffentlichte “Morning Dew (Donk)” überraschend im Internet. Den langsam-groovigen Song habe sie gemeinsam unter anderem mit dem Musiker Pharell Williams geschrieben und produziert, hieß es.

Beyoncé gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation. Zuletzt hatte sie 2024 das Album “Cowboy Carter” veröffentlicht.

(S E R V I C E – https://beyonce.lnk.to/MORNINGDEW )