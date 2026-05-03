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Billie Eilishs ausverkaufte Welttournee kommt in 3D in die Kinos

“Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft”: Die Sängerin in 3D

Sonntag, 03. Mai 2026 | 05:25 Uhr
Billie Eilishs ausverkaufte Welttournee kommt in 3D in die Kinos
APA/APA/Constantin/Henry Hwu
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Von: apa

Wenn sich die Welle der Konzertfilme nun Superstar Billie Eilish nähert, reicht ein Wald- und Wiesenregisseur nicht aus. Hollywoodgröße James Cameron (“Avatar”) dokumentiert mit seiner 3D-Kamera die ausverkaufte Welttournee der Sängerin. Anstelle der handelsüblichen Musikdoku ist so ein immersives Erlebnis entstanden, das die Arbeit der 24-Jährigen nun auch im Kinosessel erleben lässt. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E – www.constantinfilm.at/kino/billie-eilish-hit-me-hard-and-soft-the-tour )

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