“Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft”: Die Sängerin in 3D

Von: apa

Wenn sich die Welle der Konzertfilme nun Superstar Billie Eilish nähert, reicht ein Wald- und Wiesenregisseur nicht aus. Hollywoodgröße James Cameron (“Avatar”) dokumentiert mit seiner 3D-Kamera die ausverkaufte Welttournee der Sängerin. Anstelle der handelsüblichen Musikdoku ist so ein immersives Erlebnis entstanden, das die Arbeit der 24-Jährigen nun auch im Kinosessel erleben lässt. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E – www.constantinfilm.at/kino/billie-eilish-hit-me-hard-and-soft-the-tour )