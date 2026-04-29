Billie Eilish und James Cameron zeigen gefühlvollen Tourfilm

Von: APA/Reuters

Um ihre Welttournee der vergangenen zwei Jahre mit allen Fans zu teilen, hat sich Superstar Billie Eilish mit dem Star-Regisseur James Cameron zusammengeschlossen und “Hit Me Hard and Soft: The Tour” auf die große Kinoleinwand gebracht. Der zweite Tournee-Film der Sängerin tritt in die Fußstapfen erfolgreicher Tourfilme von Taylor Swift oder Beyoncé. Eilish führte mit Cameron Regie, das gemeinsame Werk feierte gestern in London Premiere.

Der Tour-Film gibt Einblicke hinter die Kulissen der Show und zeigt persönliche Momente der Sängerin, wie die Vorbereitungen kurz vor ihren Auftritten. Eilish reflektiert auch über ihren Performance-Stil und modischen Geschmack. “Das hatte ich ursprünglich gar nicht vor”, meinte die Künstlerin, aber Cameron habe sie überzeugt, auch diesen Augenblicken Platz in “Hit Me Hard and Soft: The Tour” zu geben. “Jetzt bin ich wirklich sehr froh, dass das Teil des Films ist, ich freue mich darauf, dass die Leute es sehen”, so Eilish über die Entscheidung. Der Film kommt am 7. Mai in die Kinos.

Konzerte schweißen Fans zusammen

Filmemacher Cameron, bekannt für Blockbuster wie “Avatar” und “Titanic”, fing die Bühnenshow der mehrfachen Grammy-Gewinnerin mit 17 Kameras ein. Der Großteil der Filmaufnahmen wurde während des Tour-Stopps in Manchester festgehalten. Eilish gibt sich erfüllt: “Das ist meine liebste Show, die ich je auf die Beine gestellt habe. Und die Tatsache, dass sie für immer festgehalten wird und das sogar in 3D, sodass auch alle, die sie nicht live sehen konnten, sie miterleben können … Ich bin einfach so dankbar.” Cameron platzierte auch Kameras im Publikum, um die Reaktionen und Gefühle der Fans einzufangen: “Ich glaube, die Leute mögen dieses Gemeinschaftsgefühl. Billies Fans gehen gerne gemeinsam zu ihren Konzerten, denn dadurch entsteht nicht nur eine Verbindung zu Billie, sondern auch untereinander. Sie empfinden es als ein gemeinsames emotionales Erlebnis.”