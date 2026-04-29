Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Billie Eilish und James Cameron zeigen gefühlvollen Tourfilm
Billie Eilish und James Cameron bei der Paramount Pictures CinemaCon

Billie Eilish und James Cameron zeigen gefühlvollen Tourfilm

Mittwoch, 29. April 2026 | 13:12 Uhr
Billie Eilish und James Cameron bei der Paramount Pictures CinemaCon
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CANDICE WARD
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Um ihre Welttournee der vergangenen zwei Jahre mit allen Fans zu teilen, hat sich Superstar Billie Eilish mit dem Star-Regisseur James Cameron zusammengeschlossen und “Hit Me Hard and Soft: The Tour” auf die große Kinoleinwand gebracht. Der zweite Tournee-Film der Sängerin tritt in die Fußstapfen erfolgreicher Tourfilme von Taylor Swift oder Beyoncé. Eilish führte mit Cameron Regie, das gemeinsame Werk feierte gestern in London Premiere.

Der Tour-Film gibt Einblicke hinter die Kulissen der Show und zeigt persönliche Momente der Sängerin, wie die Vorbereitungen kurz vor ihren Auftritten. Eilish reflektiert auch über ihren Performance-Stil und modischen Geschmack. “Das hatte ich ursprünglich gar nicht vor”, meinte die Künstlerin, aber Cameron habe sie überzeugt, auch diesen Augenblicken Platz in “Hit Me Hard and Soft: The Tour” zu geben. “Jetzt bin ich wirklich sehr froh, dass das Teil des Films ist, ich freue mich darauf, dass die Leute es sehen”, so Eilish über die Entscheidung. Der Film kommt am 7. Mai in die Kinos.

Konzerte schweißen Fans zusammen

Filmemacher Cameron, bekannt für Blockbuster wie “Avatar” und “Titanic”, fing die Bühnenshow der mehrfachen Grammy-Gewinnerin mit 17 Kameras ein. Der Großteil der Filmaufnahmen wurde während des Tour-Stopps in Manchester festgehalten. Eilish gibt sich erfüllt: “Das ist meine liebste Show, die ich je auf die Beine gestellt habe. Und die Tatsache, dass sie für immer festgehalten wird und das sogar in 3D, sodass auch alle, die sie nicht live sehen konnten, sie miterleben können … Ich bin einfach so dankbar.” Cameron platzierte auch Kameras im Publikum, um die Reaktionen und Gefühle der Fans einzufangen: “Ich glaube, die Leute mögen dieses Gemeinschaftsgefühl. Billies Fans gehen gerne gemeinsam zu ihren Konzerten, denn dadurch entsteht nicht nur eine Verbindung zu Billie, sondern auch untereinander. Sie empfinden es als ein gemeinsames emotionales Erlebnis.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brennersperre am 30. Mai: “Trifft Südtirols Gastbetriebe ins Mark”
Kommentare
71
Brennersperre am 30. Mai: “Trifft Südtirols Gastbetriebe ins Mark”
Zuwendung zur Atomkraft: Ja oder Nein?
Kommentare
68
Zuwendung zur Atomkraft: Ja oder Nein?
Ärger über Fahrradkolonnen am Gardasee
Kommentare
51
Ärger über Fahrradkolonnen am Gardasee
Bildungsbereich: Rückwirkende Auszahlung von 92 Millionen steht fest
Kommentare
39
Bildungsbereich: Rückwirkende Auszahlung von 92 Millionen steht fest
Italien: Bär schwimmt plötzlich durch Badesee
Kommentare
38
Italien: Bär schwimmt plötzlich durch Badesee
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 