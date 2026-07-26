Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Bitteres Fest”: Pedro Almodóvars Selbstreflexion
Um seine Schreibblockade zu lösen, überschreitet Raúl Grenzen

“Bitteres Fest”: Pedro Almodóvars Selbstreflexion

Sonntag, 26. Juli 2026 | 06:56 Uhr
Um seine Schreibblockade zu lösen, überschreitet Raúl Grenzen
APA/APA/El Deseo/Iglesias Más
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein Film von Kultregisseur Pedro Almodóvar über Pedro Almodóvar, der über Pedro Almodóvar schreibt? So könnte man sehr verkürzt das neue Melodram “Bitteres Fest” des Spaniers beschreiben, das am Donnerstag in die österreichischen Kinos kommt. Doch ganz so einfach ist es nicht. Almodóvar spielt mit einer sensiblen Frage: Inwiefern darf man als Künstler Inspiration aus dem Leben seiner Mitmenschen schöpfen und das verarbeiten? Und wann ist eine moralische Grenze überschritten?

Wie Almodóvar darüber denkt, erklärte der 76-Jährige in der “Süddeutschen Zeitung”. Auf die Frage, ob Künstler Vampire seien, antwortete er schlicht: “Ja, das sind sie.” Jeder Künstler stelle eine Gefahr für sein unmittelbares Umfeld dar, “weil er alles um sich herum seiner Inspiration unterwirft”. Aber, so schränkte er ein: “Man muss trotzdem versuchen, vorsichtig zu sein, um anderen keinen Schaden zuzufügen.”

Zwei verschränkte Erzählebenen

“Bitteres Fest” greift diesen Konflikt auf. Auf zwei Erzählebenen verschränkt der Film die Schaffenskrise des Filmemachers Raúl (Leonardo Sbaraglia) mit dem Leben der Werberegisseurin Elsa (Bárbara Lennie) – bis sich herausstellt, dass sie eine Figur seines Drehbuchs ist. Raúl bedient sich für sein Skript an Geschichten aus seinem Umfeld, saugt es – um in der Vampirmetapher zu bleiben – aus.

So lässt er sich von tragischen Ereignissen aus dem Leben seiner Assistentin Mónica (Aitana Sánchez-Gijón) inspirieren – was ihr natürlich nicht gefällt. Gleichzeitig zieht seine Drehbuchfigur Elsa ebenfalls Inspiration aus dem Leben einer Freundin für ein Drehbuch.

Verschachtelter Metafilm in leuchtenden Farben

“Bitteres Fest” bewegt sich auf mehreren Metaebenen, was den Film trotz der originellen Idee leider zu verschachtelt und verkopft geraten lässt. Was einen Almodóvar-Film aber immer sehenswert macht, ist der besondere Stil: Der Regisseur inszeniert die Geschichte wieder in seinen gewohnt leuchtenden und ästhetischen Farbkompositionen.

Und: Es gibt auch viele unterhaltsame Momente. Zum Beispiel, als Elsa einer Ärztin erklärt, was man unter “Kultregisseur” versteht. In diesen Momenten denkt man unwillkürlich daran, wie viel wohl von Almodóvar selbst, der seine Filme gerne mal autobiografisch gestaltet, in den Charakteren steckt.

Er erkenne sich in Raúl wieder, sagte der Regisseur bei den Filmfestspielen in Cannes, wo der Film im Wettbewerb lief. Dennoch handle es sich nicht um eine einfache Kopie seines Lebens; die Figuren seien komplex und mit vielen anderen Dingen verflochten. Der “Süddeutschen Zeitung” sagte er: “Alles, was der Regisseur Raúl in “Bitteres Fest” sagt, würde ich auch so unterschreiben.” Eine kreative Krise wie er habe er “in der Form” aber nie erlebt – “zum Glück”.

(Von Sabrina Szameitat/dpa)

(S E R V I C E – www.filmladen.at/film/bitteres-fest/ )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Kommentare
93
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
68
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
48
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Kommentare
44
Entsetzen in Kalabrien: “Katzen als lebende Brandstifter missbraucht”
Andrian: Bauer mal anders
Kommentare
43
Andrian: Bauer mal anders
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 