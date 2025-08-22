Bob Geldof Stargast bei amfAR-Gala in Salzburg

Von: apa

Der irische Musiker und Initiator der beiden Live-Aid-Konzerte von 1985, Bob Geldof, wird am Sonntag Stargast der amfAR-Gala in Salzburg sein. Wie der Organisator des Charity-Events, Gery Keszler, am Freitag mitteilte, wird Geldof für sein jahrzehntelanges humanitäres Engagement auch mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Damit soll der 73-Jährige für sein Wirken im Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten geehrt werden.

“Die Verbindung von Kunst, Musik und Solidarität ist vielleicht die stärkste Botschaft, die wir vermitteln können”, wird Geldof im Vorfeld der Gala zitiert. Die Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens nimmt übrigens Sepp Schellhorn, NEOS-Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, vor. “Bob Geldof ist eine Ikone der Menschlichkeit – er hat gezeigt, wie sich Kunst und gesellschaftliche Verantwortung gegenseitig beflügeln können”, sagte der Politiker.

Die erste österreichische Gala der Foundation for Aids Research (amfAR) findet am Sonntag in der Salzburger Residenz statt. Die Zahl der Gäste bei der exklusiven Veranstaltung ist laut Keszler auf nicht ganz 400 Personen limitiert, die Eintrittskarten kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Person. Mit der Gala will amfAR Gelder für die HIV- und Aids-Forschung und -Prävention sammeln. Wie Organisator Keszler mitteilte, haben sich zahlreiche hochkarätige Gäste angesagt.