Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Boris Becker feierte Patchwork-Weihnachten
Bunt zusammengewürfeltes Familienfoto

Boris Becker feierte Patchwork-Weihnachten

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 09:30 Uhr
Boris Becker feierte Patchwork-Weihnachten
APA/Instagram
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Boris Becker (58) hat private Einblicke vom ersten Weihnachtsfest mit seiner Tochter Zoë Vittoria geteilt und sich im Kreise seiner großen Patchworkfamilie gezeigt. Auf Instagram teilte die Tennis-Legende ein Foto, auf dem Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro das rund einen Monat alte Baby hält. Dahinter stehen Becker und seine Söhne aus erster Ehe, Noah (31) und Elias (26). Auch Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und deren Kinder sind zu sehen.

“Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht. Dann der Abschied … und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer”, schrieb Becker dazu.

Auf weiteren Fotos sieht man auch Boris Beckers dritten Sohn Amadeus (15), der aus der Ehe mit Lilly Becker stammt. Auf einem Foto hält er stolz seine kleine Halbschwester. Weitere Bilder zeigen, wie die Familie beim Essen sitzt, in einem Fotoalbum blättert oder in Mailand unterwegs ist. Becker und de Carvalho Monteiro leben in Italien. Die beiden sind seit 2024 verheiratet. Zoë Vittoria ist ihr erstes gemeinsames Kind. Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (25) ist auf den Fotos nicht zu sehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
69
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Kommentare
60
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
19
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
14
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
13
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 