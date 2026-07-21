Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Boxer Axel Schulz schenkt Museum seine Lieblingsbadehose
Axel Schulz übergibt seine Lieblingsbadehose an ein Museum

Boxer Axel Schulz schenkt Museum seine Lieblingsbadehose

Dienstag, 21. Juli 2026 | 11:02 Uhr
Axel Schulz übergibt seine Lieblingsbadehose an ein Museum
APA/APA/dpa/Michael Ukas
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Neben Pamela Andersons “Baywatch”-Badeanzug und Erinnerungsstücken von David Hasselhoff aus Hollywood hängt künftig ein eher bodenständiges Exponat: die orangefarbene Lieblingsbadehose des früheren Schwergewichtsboxers Axel Schulz. Der erfolgreiche deutsche Sportler hat seine Badehose an das Bikiniartmuseum auf der Insel Usedom übergeben. Sie wird dort einen festen Platz in der Ausstellung “Die Welt geht Baden – 200 Jahre Badekultur von Usedom bis Hollywood” haben.

Sie soll bis Herbst in dem Museum im Norden Deutschlands zu sehen sein. Die Badehose des 57-jährigen Schulz erinnere an seine privaten Momente abseits des Boxrings, heißt es in einer Mitteilung. “Die Badehose von Axel Schulz verbindet Sportgeschichte mit Badekultur und passt damit hervorragend in unser Museum. Die Badehose erhält im Museum einen besonderen Platz”, sagte Marco Preißer, Direktor des Bikiniartmuseums.

Das Bikiniartmuseum sammelt nach eigenen Angaben historische Badebekleidung und auch Stücke mit persönlicher Geschichte. Sie sollen zeigen, wie eng Badekultur, Sport, Popkultur und Zeitgeschichte miteinander verbunden sind.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
80
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
48
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
46
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
32
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Mann bei Polizei-Einsatz in Bologna gestorben
Kommentare
24
Mann bei Polizei-Einsatz in Bologna gestorben
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 