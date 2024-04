Bozner Schüler unter Finalisten des ORF-Redewettbewerbs “Sag’s multi”

Bozen – Sieben Schülerinnen und Schüler des italienischsprachigen Gymnasiums “Evangelista Torricelli” in Bozen haben kürzlich die Vorrunde des vom Orf veranstalteten mehrsprachigen Redewettbewerbs “Sag’s multi” bestanden und sich damit für das Wettbewerbsfinale qualifiziert.

Mit “Sag’s multi” bietet der Orf bereits seit 15 Jahren jungen Menschen eine Bühne, wo sie jeweils in zwei Sprachen ihre Ideen, Vorschläge und Gedanken zum Ausdruck bringen können. Die Jugendlichen, die mitmachen, stellen sich mit einer drei bis vier Minuten langen Rede der Jury. Über eine Vorrunde und eine Hauptrunde geht es in die Finalrunde, die am 17. Juni im Wiener Rathaus in Anwesenheit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen stattfinden wird. Erstmals durften in diesem Schuljahr auch Schülerinnen und Schüler aus Südtirol am Wettbewerb teilnehmen.

Die sieben Jugendlichen, die es in die Endrunde geschafft haben, sind Sofia Elena Borghesi (4 B), Valentina Brida (5 B), Marissa Hoxha (4 B), Greta Lintner (4 B), Stefano Silvestri (4 B) und Nicholas Zani (4 B). “Die Teilnahme an diesem Wettbewerb bietet jungen Menschen eine hervorragende Gelegenheit, ihre Zukunftsvisionen zum Ausdruck zu bringen und Lösungen vorzuschlagen, die ein breites Publikum erreichen. Darüber hinaus ermöglicht ihnen das Projekt, ihre Kommunikationsfähigkeiten in mehreren Sprachen zu testen und das Ausdruckspotenzial der verwendeten Sprachen zu erleben”, betont die Direktorin des Toricelli-Gymnasiums Chiara Nocentini.

Sehr erfreut über den Erfolg der Oberschüler und Oberschülerinnen zeigt sich der italienische Schullandesrat Marco Galateo, der auch den Lehrpersonen und Schulführungskräften dankt: “Die Ergebnisse sind Beweis für die fächerübergreifenden Kompetenzen und Fähigkeiten, die sich die Jugendlichen angeeignet haben, wobei die Mehrsprachigkeit eine wichtige Rolle spielt.” Auch der italienische Bildungsdirektor Vincenzo Gullotta gratuliert den Schülerinnen und Schülern des “Torricelli” und dankt insbesonders Professorin Donatella Gigli für ihre Unterstützung.