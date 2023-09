Brad Pitt in den Dolomiten

Er traf Schriftsteller Mauro Corona am Misurina-See

Cortina d’Ampezzo – Hollywood-Star Brad Pitt (59) hatte am Montag für ordentlich Furore in Südtirol gesorgt, als er mit einem Privat-Jet am Bozner Flughafen gelandet war.

Nun ist zumindest eine Station seines Südtirol-Urlaubs bekannt. Der Schauspieler war in den Dolomiten unterwegs. Dort hat er mit Schriftsteller Mauro Corona eine Tour zum Misurina-See am Fuße der Drei Zinnen gemacht.

Gerüchten zufolge könnte Pitt nicht nur aus privaten Gründen nach Norditalien gekommen sein. Es wird gemunkelt, dass er einen Film vorbereiten könnte. Der Schriftsteller und Künstler Mauro Corona stammt aus dem Friaul.

Am Misurina-See scheint die Stimmung jedenfalls locker und entspannt gewesen zu sein. Pitt trägt erneut Sonnenbrille und Kopfbedeckung. Nur das Wetter hätte etwas besser sein können.