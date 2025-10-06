Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Britische Autorin Jilly Cooper mit 88 Jahren gestorben
Britische Autorin Jilly Cooper mit 88 Jahren gestorben

Montag, 06. Oktober 2025 | 12:15 Uhr
Dame Jilly Cooper schrieb über Liebeleinen in britischen Oberschicht
APA/APA/AFP/POOL/JOHN STILLWELL
Von: APA/Reuters

Jilly Cooper, britische Autorin von Romanen der Serie “Rutshire Chronicles” wie “Riders” (1986) und “Appassionata” (1996), ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte ihr Agent Curtis Brown am Montag mit.

Cooper hatte vor allem in den 1980er-Jahren großen kommerziellen Erfolg mit ihren Liebesromanen, die sich um die romantischen Abenteuer von Figuren der Oberschicht wie dem Springreiter Rupert Campbell-Black drehten. Ihr Buch “Rivals” (1988) gewann nach Adaptation als Fernsehserie für Disney+ (2024) eine neue Generation von Fans.

Die Schriftstellerin hatte ihre Karriere als Journalistin begonnen. Sie verfasste auch zahlreiche Sach- und Kinderbücher.

