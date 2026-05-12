Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Britischer König Charles III. hält Thronrede
Charles hält Thronrede vor dem Parlament

Britischer König Charles III. hält Thronrede

Dienstag, 12. Mai 2026 | 21:42 Uhr
Charles hält Thronrede vor dem Parlament
APA/APA/AFP/POOL/YUI MOK
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Inmitten des wachsenden Drucks auf den britischen Premierminister Keir Starmer hält König Charles III. am Mittwoch die Thronrede vor dem Parlament. Die im Englischen als “King’s Speech” bekannte Thronrede ist eine jahrhundertealte Tradition voller feierlicher Rituale, in der die Regierung ihre Gesetzesvorhaben vorstellt. Trotz ihres Namens wird die Rede nicht vom Monarchen als Staatsoberhaupt, sondern von der Regierung verfasst.

Premier Starmer steht seit dem Debakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen in der vergangenen Woche unter wachsendem Druck. Am Dienstag gaben mehrere Regierungsmitglieder ihre Posten auf. Außenministerin Yvette Cooper und Innenministerin Shabana Mahmood riefen Starmer laut Medienberichten auf, für einen geordneten Machtwechsel zu sorgen. Der Premier hielt aber weiter an seinem Posten fest.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
127
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
91
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
71
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
37
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
35
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 