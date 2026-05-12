Stauder dankt Eltern

Von: mk

Bozen – Während des aktuellen Schuljahres leisten viele Eltern einen besonderen Beitrag, um ihren Kindern weiterhin wertvolle abwechslungsreiche Aktivitäten während der Schulzeit zu ermöglichen. Darauf macht der SVP-Fraktionssprecher im Landtag, Harald Stauder, aufmerksam.

Viele Eltern würden sogar Urlaubstage nutzen, die ihnen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, in den meisten Berufen etwa 30 Tage pro Jahr. Sie planen Ausflüge, begleiten ihre Kinder zu kulturellen Angeboten und schaffen bewusst Zeit füreinander – sei es bei Museumsbesuchen, Maiausflügen oder auch bei einem gemeinsamen Besuch im Landtag. Diese Aktivitäten tragen nicht nur zur Betreuung bei, sondern ermöglichen den Kindern auch wichtige Eindrücke und Erfahrungen außerhalb des Klassenzimmers.

„Viele Eltern übernehmen derzeit zusätzliche Verantwortung und investieren Zeit, Energie und oft auch eigene Urlaubstage, damit ihre Kinder weiterhin schöne und lehrreiche Erfahrungen außerhalb der Schule machen können. Dieses Engagement verdient großen Respekt und aufrichtigen Dank. Der Einsatz der Eltern zeigt, wie viel Verantwortung Familien tagtäglich übernehmen und welchen wichtigen Beitrag sie für unsere Gesellschaft leisten“, so Harald Stauder.