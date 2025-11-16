Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Britney Spears feiert Pyjamaparty mit Kardashian-Schwestern
Britney Spears feiert Pyjamaparty mit Kardashian-Schwestern

Sonntag, 16. November 2025 | 20:48 Uhr
Von: APA/dpa

US-Pop-Ikone Britney Spears (43) hat auf Instagram ein Video von einer ausgelassenen Pyjamaparty mit Kim (45) und Khloé (41) Kardashian geteilt. In dem Clip liegt die Sängerin zwischen den beiden Schwestern in einem großen Bett. “Wir chillen hier einfach”, sagt Spears. Khloé Kardashian wirft witzelnd ein, dass dies ein “geriatrisches” Bett sei. Spears kommentiert, es habe eine Vibrationsfunktion.

In dem Video kommen auch zwei Töchter der Kardashian-Schwestern vor, die für Spears einen Tanz hinlegen. Zu dem Posting schreibt die Sängerin, dass es ihre eine Ehre gewesen sei, Zeit mit ihnen zu verbringen – “so eine warme, schöne, nette Familie”.

Auch Kim und Khloé Kardashian hatten in ihren Instagram-Storys Schnappschüsse von dem gemeinsamen Abend geteilt, wie “TMZ.com” und “People” berichteten. Demnach war darin auch Spears’ Manager Cade Hudson zu sehen.

Die Reality-TV-Stars und die Sängerin kennen sich seit vielen Jahren. Kim Kardashian habe 2021 laut “TMZ.com” ihr Mitgefühl für Spears ausgedrückt, nachdem sie die Dokumentation “Framing Britney Spears” gesehen hatte. In dem Jahr war Spears nach jahrelangem Kampf vor Gericht aus einer Vormundschaft entlassen worden, die ihr Vater Jamie Spears seit 2008 innehatte, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.

Spears in den Schlagzeilen

Im vorigen Monat hatte Spears’ Ex-Ehemann Kevin Federline (47) seine Memoiren veröffentlicht und darin Besorgnis über den psychischen Zustand seiner Ex-Frau geäußert. Nach zwei Jahren Ehe und zwei Kindern war deren Beziehung 2006 zerbrochen. Um die gemeinsamen Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) entbrannte zeitweise ein bitterer Sorgerechtsstreit.

Spears in Social-Media-Auftritten

Regelmäßig veröffentlicht die Sängerin auf Instagram kleine Videoclips, in denen sie oft leicht bekleidet zu verschiedenen Songs tanzt. Ihre teils bizarren Social-Media-Auftritte führen immer wieder zu Spekulationen über den Gemütszustand der 43-Jährigen. Nach der Veröffentlichung von Federlines Memoiren hatte sie ihren Account zeitweise deaktiviert.

