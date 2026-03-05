Britney Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen

Von: APA/dpa

Pop-Ikone Britney Spears (44) ist im US-Bundesstaat Kalifornien vorübergehend festgenommen worden. Die Musikerin wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von der Autobahnpolizei festgenommen und rund neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt, wie aus Informationen der Sheriffsbehörde von Ventura County hervorging. Einen Grund für die Festnahme gab die Behörde zunächst nicht offiziell an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich auf Quellen aus den Ermittlungskreisen berufen, vermuteten die Einsatzkräfte das Autofahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Am 4. Mai ist ein Gerichtstermin für Spears angesetzt.

Sprecherin: “Bedauerlicher Vorfall”

“Das war ein bedauerlicher Vorfall und komplett unentschuldbar”, hieß es von einer Sprecherin der Musikerin. “Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.”

Ihre Söhne und die ihr am nahe stehendsten Menschen würden Zeit damit verbringen, “einen überfälligen Plan zu entwickeln, der ihr Erfolg für ihr Wohlbefinden ermöglicht”, hieß es weiter. Spears gehört mit Superhits wie “Baby One More Time” und “Oops!… I Did It Again” zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte und feierte vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren große Erfolge. Nach einem psychischen Zusammenbruch Ende der 2000er-Jahre kam Spears unter Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, aus der sie 2021 nach jahrelangem Kampf vor Gericht wieder entlassen wurde.