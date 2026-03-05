Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Britney Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen
Britney Spears sorgt wieder einmal unfreiwillig für Schlagzeilen

Britney Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen

Donnerstag, 05. März 2026 | 18:01 Uhr
Britney Spears sorgt wieder einmal unfreiwillig für Schlagzeilen
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Pop-Ikone Britney Spears (44) ist im US-Bundesstaat Kalifornien vorübergehend festgenommen worden. Die Musikerin wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von der Autobahnpolizei festgenommen und rund neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt, wie aus Informationen der Sheriffsbehörde von Ventura County hervorging. Einen Grund für die Festnahme gab die Behörde zunächst nicht offiziell an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich auf Quellen aus den Ermittlungskreisen berufen, vermuteten die Einsatzkräfte das Autofahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Am 4. Mai ist ein Gerichtstermin für Spears angesetzt.

Sprecherin: “Bedauerlicher Vorfall”

“Das war ein bedauerlicher Vorfall und komplett unentschuldbar”, hieß es von einer Sprecherin der Musikerin. “Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.”

Ihre Söhne und die ihr am nahe stehendsten Menschen würden Zeit damit verbringen, “einen überfälligen Plan zu entwickeln, der ihr Erfolg für ihr Wohlbefinden ermöglicht”, hieß es weiter. Spears gehört mit Superhits wie “Baby One More Time” und “Oops!… I Did It Again” zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte und feierte vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren große Erfolge. Nach einem psychischen Zusammenbruch Ende der 2000er-Jahre kam Spears unter Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, aus der sie 2021 nach jahrelangem Kampf vor Gericht wieder entlassen wurde.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
72
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
56
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
46
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
46
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
32
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 