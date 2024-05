Chris Pratt verbrauchte Geld für “ersten großen Job” schnell

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Chris Pratt (44) ging eigenen Angaben zufolge nicht sehr umsichtig mit seinem ersten größeren Lohnscheck um. “Ich hätte mir nie vorstellen können, so viel Geld zu verdienen – und es war schnell weg”, erzählte der “Guardians of the Galaxy”-Star beim Radiosender SiriusXM. Für seinen “ersten großen Job” für einen Fernsehfilm habe er 75.000 Dollar bekommen, was für ihn eine “verrückte Menge Geld” gewesen sei, berichtet Pratt.

“Ich hatte den Eindruck, dass mir nie das Geld ausgehen würde.” Er habe damals die Welt bereist und überlegt, sich eine eigene Jacht zu kaufen. “Dann, etwa zwei Monate später, fragte ich mich: “Wo ist das Geld hin?””, schilderte er. Weil er mit wenig Geld aufgewachsen sei, habe er den Umgang damit nie richtig gelernt und alles direkt ausgegeben, erklärte Pratt. Heute sei er beim Thema Finanzen “weiser”.