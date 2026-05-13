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US-Comedian Conan O'Brien bei Oscar-Gala 2026

Comedian Conan O’Brien moderiert auch 2027 wieder die Oscars

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 08:11 Uhr
US-Comedian Conan O\'Brien bei Oscar-Gala 2026
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
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Von: APA/dpa

Die TV-Ikone Conan O’Brien wird im kommenden Jahr zum dritten Mal als Gastgeber auf der Oscar-Bühne stehen. “Das Trilogy-Event, auf das Hollywood gewartet hat”, schrieben die Verleiher der Filmpreise auf der Plattform X. In einer Mitteilung gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, dass O’Brien im März 2027 zum dritten Mal in Folge die Oscar-Gala moderieren wird. Der 63 Jahre alte Comedian gewann in seiner langen TV-Laufbahn sechs Emmy-Preise.

Der Emmy Award ist der bedeutendste Fernsehpreis der USA, vergleichbar mit dem Oscar für Filme. O’Brien hatte jahrzehntelang seine eigene Late-Night-Show und arbeitet derzeit vor allem als Podcast-Gastgeber.

Im kommenden Jahr werden die Oscar-Nominierungen am 21. Jänner bekanntgegeben. Die 99. Verleihung der Filmtrophäen ist für den 14. März 2027 geplant.

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