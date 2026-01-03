Deichkind kündigen neue Platte an

Von: APA/dpa
Die Band Deichkind hat eine neue Platte angekündigt. “Neue PLATTE und SHOW und MOMENTE und TATEN von DEICHKIND also erst DEMNÄCHST! Damit es sehr gut wird, denn sehr gut kommt sehr gut”, schreiben die Musiker auf ihrem Instagram-Profil. Weitere Informationen, etwa ein Veröffentlichungsdatum der Musik, fehlen noch. Das nordische Kollektiv um Kryptik Joe, Porky und La Perla hat 2023 ihr letztes Studioalbum mit dem Titel “Neues vom Dauerzustand” herausgebracht.
Aktuell sind 0 Kommentare vorhandenKommentare anzeigen