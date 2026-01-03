Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deichkind kündigen neue Platte an
Deichkind versprechen "demnächst" neue Musik

Deichkind kündigen neue Platte an

Samstag, 03. Januar 2026 | 20:43 Uhr
Deichkind versprechen \
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Band Deichkind hat eine neue Platte angekündigt. “Neue PLATTE und SHOW und MOMENTE und TATEN von DEICHKIND also erst DEMNÄCHST! Damit es sehr gut wird, denn sehr gut kommt sehr gut”, schreiben die Musiker auf ihrem Instagram-Profil. Weitere Informationen, etwa ein Veröffentlichungsdatum der Musik, fehlen noch. Das nordische Kollektiv um Kryptik Joe, Porky und La Perla hat 2023 ihr letztes Studioalbum mit dem Titel “Neues vom Dauerzustand” herausgebracht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
59
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Kommentare
52
Verstörend: „Ich wollte so feiern, wie man es nur in Neapel kann“
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Kommentare
50
Silvesternacht: Zuflucht für Vierbeiner in deutschen Flughäfen
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Kommentare
43
Ermittler überzeugt: Tischfeuerwerk löste Inferno in der Schweiz aus
Neues Jahr, neue Steuern
Kommentare
29
Neues Jahr, neue Steuern
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 