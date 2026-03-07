Der Graf lernte als Kind seine Frau im Urlaub kennen

Von: APA/dpa

Der Graf, Sänger der Band Unheilig, hat seine spätere Frau im Urlaub kennengelernt – und das schon als Kind. “Wir haben uns im Urlaub am Bodensee kennengelernt, in einer kleinen Pension. Wir waren beide erst fünf Jahre alt. Unsere Eltern waren dort zur gleichen Zeit zu Gast”, verriet der Musiker in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Begegnung in Kindertagen habe damals einen besonderen Eindruck hinterlassen.

“Als sie nach einer Woche abreisen musste, war ich so unendlich traurig”, sagte der Graf rückblickend. “Ich sagte damals zu meiner Mutter: “Wenn ich groß bin, will ich die mal heiraten””. Genau so sei es schließlich auch gekommen.

Der Sänger aus der Nähe von Aachen, der sich stets in einer etwas düsteren Optik inszeniert, bringt ein neues Album auf den Markt: “Liebe Glaube Monster” erscheint am Freitag (13. März). Die Lieder darauf befassen sich mit den Themen seines Lebens, wie der Graf sagt. Das Besondere: Ein Lied handelt dabei direkt von seiner Frau. Es heißt “Du bist meine Heimat”.

Für den Grafen, der weder sein Alter noch seinen echten Namen verrät, ist es nur logisch, dass seine Frau eine Rolle auf dem Konzeptalbum spielt. Zwar lernte er sie am Bodensee kennen – beide kommen aber auch aus dem gleichen Ort. Es folgte ein gemeinsamer Lebensweg, durch alle Höhen und Tiefen.

“Meine Frau hat all die Jahre fest an mich geglaubt”

“Wir sind zusammen durch den Kindergarten gegangen, durch die Grundschule und die Realschule. Wir haben diesen kompletten Lebensweg mit allen Höhen und Tiefen gemeinsam bestritten”, erzählte er. “Ich glaube, wenn es einen Menschen gibt, der mich besser kennt als ich mich selbst, dann ist sie das.”

Seine Frau sei auch in schweren Phasen an seiner Seite gewesen. Mit 29 Jahren habe er seinen Beruf als Hörgeräteakustiker aufgegeben. “Meine Frau sagte damals: “Ich bringe jetzt das Geld nach Hause und wir schauen mal, ob du als Musiker etwas auf die Beine stellen kannst””, so der Graf. Alles sei für dieses Ziel geopfert worden. Bis zum Durchbruch habe es aber Jahre gedauert.

“In unserem Umfeld wurden die Leute Ärzte oder Anwälte, sie bauten Häuser und bekamen Kinder”, sagte der Sänger. “In deren Augen war ich der Typ mit dem Hut am Bahnhof”, sagte er. “Aber meine Frau hat all die Jahre fest an mich geglaubt.”