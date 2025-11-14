Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Der Graf stürzte bei Unheilig-Comeback von der Bühne
Der Graf stürzte bei Unheilig-Comeback von der Bühne

Freitag, 14. November 2025 | 13:22 Uhr
Der Graf ist beim ersten Konzert der “Wieder zurück”-Tour von Unheilig in Leipzig kopfüber von der Bühne gestürzt. Im vollen Haus Auensee hatte die Band kaum eine Viertelstunde gespielt, als der Sänger das Gleichgewicht verlor und vornüber nach unten fiel. Danach war das Konzert fünf Minuten lang unterbrochen, bevor sich der Musiker mit den Worten: “Alter Schwede, ey” vor den Fans zurückmeldete. “Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das.”

Fast zehn Jahre ist es her, dass Unheilig ihr vermeintlich letztes Konzert gespielt haben – doch jetzt ist die Aachener Band um den Grafen zurück. Es wird ein emotionaler Abend für die Musiker und das Publikum in Leipzig. Am 26. Februar 2027 gastiert die Formation in der Wiener Stadthalle.

Emotionale Rückkehr auf die Bühne

“Ich hab Euch vermisst”, ruft der Unheilig-Sänger und schlägt sich die Hände vors Gesicht. 2016 hatte die Band in Köln ein Abschiedskonzert gespielt. Doch Anfang dieses Jahres kündigte der Graf überraschend an, dass die Band ein neues Album produzieren werde. “Liebe Glaube Monster” soll am 13. März nächsten Jahres erscheinen.

Der Unheilig-Frontmann ist nur als “der Graf” bekannt, verrät weder seinen bürgerlichen Namen noch sein Alter. Was er die Fans aber hat wissen lassen, ist der Grund, warum er sich einst – eigentlich ziemlich endgültig – verabschiedet hatte. Er wollte sich mehr um seine Familie kümmern. Das habe er auch getan, sagte er nach der Ankündigung des Comebacks. Doch irgendwann sei der Wunsch zurückgekehrt, auf einer Bühne zu stehen.

