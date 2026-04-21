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Meryl Streep bei der gut besuchten Filmpremiere

“Der Teufel trägt Prada 2” mit Weltpremiere in New York

Dienstag, 21. April 2026 | 08:58 Uhr
Meryl Streep bei der gut besuchten Filmpremiere
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIA DIPASUPIL
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Von: APA/dpa

Zwei Jahrzehnte nach dem Kinoerfolg “Der Teufel trägt Prada” hat die Fortsetzung ihre Weltpremiere in New York gefeiert – begleitet von einem Auflauf prominenter Gäste. Unter anderem Sängerin Lady Gaga und Model Heidi Klum erschienen neben den Hauptdarstellerinnen Anne Hathaway und Meryl Streep zu der Vorstellung in der David Geffen Hall in Manhattan.

“Willkommen zur Premiere unseres Indie-Films für Freunde und Familie”, scherzte der Moderator vor einem prall gefüllten Saal, bevor die Vorstellung der Fortsetzung des weltweiten Kassenschlagers von 2006 begann.

“Vogue”-Chefredakteurin als Quasi-Vorlage

“Der Teufel trägt Prada 2” soll am 30. April in die Kinos kommen und am 1. Mai in den USA. Meryl Streep spielt in dem neuen Film erneut die Modezarin Miranda Priestly – angelehnt an die langjährige “Vogue”-Chefredakteurin Anna Wintour, die ebenfalls unter den Premiere-Gästen war.

Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für Wintour gearbeitet hat. Im Juni 2025 kündigte Wintour ihren Rückzug von der Spitze des US-Titels an. Ihre Nachfolgerin ist Chloe Malle.

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