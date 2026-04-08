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War seit 1990er-Jahren mit Japanerin verheiratet

Deutsche Fußballlegende Pierre Littbarski vor Scheidung

Mittwoch, 08. April 2026 | 09:52 Uhr
War seit 1990er-Jahren mit Japanerin verheiratet
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
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Von: APA/dpa

Der deutsche Ex-Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski lässt sich laut eigenen Worten von seiner langjährigen Ehefrau Hitomi scheiden. “Ich befinde mich aktuell im Scheidungsprozess”, sagte der 65-Jährige im Interview mit der Zeitschrift “Bunte”. Die beiden hatten sich demnach während seiner Zeit in den 1990er-Jahren in Japan kennengelernt.

Als Grund nannte der ehemalige Fußballprofi die Sprachbarriere: “Ich glaube, die Kommunikation ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen. Sie ist Japanerin.” Die beiden hätten nicht in ihren Sprachen kommuniziert, sondern auf Englisch. Durch die Sprachbarriere entstehe die Schwierigkeit, dass man Probleme nicht besprechen und dann auch nicht lösen könne.

Auch gebe es eine neue Frau in seinem Leben, die Kerstin heiße. Er bedauere es, nicht schon viel früher mit ihr zusammengekommen zu sein, “obwohl ich sie schon länger kenne als alle anderen zuvor”, wurde Littbarski zitiert. Littbarski hatte 1990 mit Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien gewonnen. Er spielte unter anderem für den 1. FC Köln, Racing Paris, Brummell Sendai und JEF United (beide Japan).

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