Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Deutschlands dÃ¼mmster Promi” per TV-Show gesucht
Amira Aly moderiert mit Christian DÃ¼ren die Sendung

“Deutschlands dÃ¼mmster Promi” per TV-Show gesucht

Montag, 11. August 2025 | 13:20 Uhr
Amira Aly moderiert mit Christian DÃ¼ren die Sendung
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: APA/dpa

ProSieben startet am 1. September die neue TV-Show “Deutschlands dümmster Promi”. Moderiert wird die Sendung von Amira Aly und Christian Düren. In der Show wird das klassische Quiz-Konzept umgedreht – wer am meisten weiß, fliegt raus. Die Aufgaben beinhalten ganz unterschiedliche Kategorien, von Logik bis Buchstabieren.

Als Kandidaten sind unter anderem Ex-Fußballer Mario Basler, Moderatorin Gülcan Kamps und der Realitystar Calvin Kleinen dabei. Für eine gewisse Würze sorgt zudem die Teilnahme von zwei Politikerkindern: Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), und Joe Laschet, Sohn des früheren CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, treten ebenfalls an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Kommentare
89
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
49
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
“Kein VergnÃ¼gungspark” â€“ bedenkliche Trends in den Dolomiten
Kommentare
32
“Kein VergnÃ¼gungspark” â€“ bedenkliche Trends in den Dolomiten
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
24
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Bremsversagen: Camper am Stilfser Joch in Not
Kommentare
22
Bremsversagen: Camper am Stilfser Joch in Not
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und CafÃ©s - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und CafÃ©s - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe BÃ¼roflÃ¤che in Bozen SÃ¼d mit klarer Linie
Stylishe BÃ¼roflÃ¤che in Bozen SÃ¼d mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 