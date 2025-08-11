“Deutschlands dÃ¼mmster Promi” per TV-Show gesucht

Von: APA/dpa

ProSieben startet am 1. September die neue TV-Show “Deutschlands dümmster Promi”. Moderiert wird die Sendung von Amira Aly und Christian Düren. In der Show wird das klassische Quiz-Konzept umgedreht – wer am meisten weiß, fliegt raus. Die Aufgaben beinhalten ganz unterschiedliche Kategorien, von Logik bis Buchstabieren.

Als Kandidaten sind unter anderem Ex-Fußballer Mario Basler, Moderatorin Gülcan Kamps und der Realitystar Calvin Kleinen dabei. Für eine gewisse Würze sorgt zudem die Teilnahme von zwei Politikerkindern: Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), und Joe Laschet, Sohn des früheren CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, treten ebenfalls an.