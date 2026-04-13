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Farin Urlaub und das gesamte Ärzte-Team gehen 2027 wieder auf Tournee

Die Ärzte kommen 2027 in die Wiener Stadthalle

Montag, 13. April 2026 | 11:01 Uhr
Farin Urlaub und das gesamte Ärzte-Team gehen 2027 wieder auf Tournee
APA/APA/dpa/Silas Stein
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Von: apa

Die Berliner Punkrockband Die Ärzte (“Noise”, “Schrei nach Liebe”, “Zu spät”) geht kommendes Jahr wieder auf Tour. Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub und Bassist Rodrigo “Rod” González sowie Barracuda Music kündigten auf ihrer Homepage auch zwei Konzerte in der Wiener Stadthalle am 12. und 13. Mai 2027 an.

“Manchmal kommen sie wieder. Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was”, hieß es in der Ankündigung. “Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich.”

(S E R V I C E – Der Vorverkauf startet am Mittwoch (15. April) um 10 Uhr online über Die-Ärzte-Homepage www.bademeister.com und via www.oeticket.com )

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