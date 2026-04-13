Die Allstars-Staffel von “Kampf der Realitystars” startet

Von: APA/dpa

Das Dschungelcamp hat es vorgemacht, jetzt zieht “Kampf der Realitystars” nach: Auch die RTL-II-Show geht in diesem Jahr mit einer Ehemaligen-Staffel an den Start. Was 2024 bei RTL “Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden” hieß, heißt nun von diesem Mittwoch (15. April, 20.15 Uhr) an zweimal die Woche mittwochs und sonntags beim kleineren Schwester-Sender “Kampf der RealityAllstars”.

Doch das Konzept ist das gleiche: Nicht etwa die (oft etwas langweiligen) Gewinner, sondern Kandidaten, die in einer früheren Staffel – aus welchen Gründen auch immer – für Aufsehen sorgten, dürfen noch einmal ran.

Für den thailändischen RTL-II-Strand bedeutet das, Trash-TV-Größen wie “Bauer sucht Frau”-Legende Narumol, Kader Loth, Georgina Fleur, Yeliz Koc, Frédéric Prinz von Anhalt und Sarah Knappik gehen dort ein zweites Mal an Land. Insgesamt 24 Kandidatinnen und Kandidaten versuchen, sich in fiesen Spielchen und noch fieseren Intrigen gegenseitig auszustechen, bis nur noch ein “Realitystar” als Gewinner übrig bleibt. Dem Sieger – oder der Siegerin – winken bis zu 50.000 Euro und der Titel “RealityAllstar 2026”.

“Mit allen Wassern gewaschen”

Doch in diesem Jahr soll einiges anders werden. “Wir haben ja dieses Mal eine Allstars-Staffel – sprich: sehr erprobte Realitystars, die natürlich mit allen Wassern gewaschen sind und genau wissen, wie sie sich vor der Kamera präsentieren müssen und die Gunst der Moderatorin sowie der Zuschauer in ihre Richtung lenken könnten”, sagte Moderatorin Arabella Kiesbauer, die zum zweiten Mal dabei ist, der dpa. “Deswegen haben wir uns im Vorfeld schon überlegt, welche Elemente wir mit einbauen können, damit wir die Stars aus der Reserve locken und die Masken fallen.”

Kiesbauer, die im vergangenen Jahr von Cathy Hummels übernommen hat, verspricht Überraschungen: “Es gab sehr viele unvorhergesehene Dinge, die da als Elemente mit eingeflossen sind, sodass die Realitystars schnell gemerkt haben, dass das Motto dieser Staffel lautet: Alles ist möglich, nichts ist fix.”