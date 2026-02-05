Die Wiener Stadthalle hat sich ins ESC-Outfit geworfen

Von: apa
Gut drei Monate vor dem Eurovision Song Contest hat sich die Wiener Stadthalle als Austragungslocation nun ins passende Outfit geworfen – wenn auch leicht bekleidet: Am Vordach der Halle F prangt nun ein großflächiges Plakat im Design des Megaevents, das im Mai über die Bühne geht. Der Banner inklusive Slogan “United by Music” ist nur ein Element, das optische auf den ESC einstimmen soll. Brandings etwa für Öffis, Bahnhöfe oder den Flughafen folgen noch.
