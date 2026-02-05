Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Die Wiener Stadthalle hat sich ins ESC-Outfit geworfen
Ein erster Hingucker vor der Stadthalle für den ESC in der Stadthalle

Die Wiener Stadthalle hat sich ins ESC-Outfit geworfen

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 11:31 Uhr
APA/APA/ORF/Roman Zach-Kiesling/Roman Zach-Kiesling
Schriftgröße

Von: apa

Gut drei Monate vor dem Eurovision Song Contest hat sich die Wiener Stadthalle als Austragungslocation nun ins passende Outfit geworfen – wenn auch leicht bekleidet: Am Vordach der Halle F prangt nun ein großflächiges Plakat im Design des Megaevents, das im Mai über die Bühne geht. Der Banner inklusive Slogan “United by Music” ist nur ein Element, das optische auf den ESC einstimmen soll. Brandings etwa für Öffis, Bahnhöfe oder den Flughafen folgen noch.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

