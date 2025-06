Donauinselfest startete mit Sonnenschein und SPÖ-Promis

Am Nachmittag war schon ordentlich was los auf der Insel

Von: apa

Bei angenehm-sommerlichen Temperaturen und unter blauem Himmel ist am Freitag das Donauinselfest in seine 42. Ausgabe gestartet. Der Auftakttag bringt etwa Gigs von Avec und EsRap über Nockis und Jazz Gitti bis hin zu einem unorthodoxen Crossover-Projekt im Rahmen des heurigen Strauss-Jahres. Am Nachmittag stattete wie gewohnt ein Tross aus roter Politprominenz dem Treiben einen frühen Besuch ab.

Ludwig und Babler kurz im Duo

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) posierte gemeinsam mit den sozialdemokratischen Mitgliedern der Stadtregierung vor zig Kameras und Handys. Und er begrüßte wie schon im Vorjahr den Bundesparteichef Andreas Babler als Gast. Eine gemeinsame Runde drehte das Duo allerdings diesmal nicht – man suchte sich getrennt seinen Weg über die Arbeitsinsel am unteren Ende des Festareals. Der Vizekanzler genehmigte sich bei der Berufsrettung Bier und Gulasch, der Rathauschef versuchte sich einstweilen im Ballwerfen beim Stand der Wiener Netze.

Ludwig ist der Donauinselfest-Musterstammgast par excellence. “Ich war bisher auf allen 42 Festen”, versicherte er im Gespräch mit Journalisten: “Eigentlich waren es 43, weil ich auch bei der Nullnummer dabei war”, die damals noch als “kleines Familienfest am Parkplatz bei der Floridsdorfer Brücke” stattgefunden habe. Der SPÖ-Grande betonte den inklusiven Charakter der Party und man erfuhr: Die No Angels werde er sich “natürlich” anschauen.

Folkpop bis Strauss-Crossover auf der Festbühne

Die Anfang der 2000er gegründete Girlband tritt allerdings erst am Samstag auf. Am Auftakttag geben sich auf der Festbühne etwa die heimische Indie-Pop-Stimme Avec und die deutschen Folkpopper von Milky Chance die Ehre. Beschlossen wird der Abend dort mit den Wiener Symphonikern unter Christian Kolonovits und Camo & Krooked, die den Melodien von Johann Strauss ein Drum’n’Bass-Kleid verpassen.

Auf der Rockbühne gibt es Derbes von Steel Panther, die Schlagerbühne lockt mit den Nockis und Jazz Gitti, auf der Wiener Liedkunst Bühne gibt es politische Texte und türkische Sounds von EsRap oder die Salzburger Volksmusik-Neudeuterin Anna Buchegger zu erleben und Tanzbares liefern Möwe oder Milk & Sugar auf der Electronic Music Bühne. Dazu kommen Kinderprogramm mit Kasperl und Spielstationen, Linedance im Kulturzelt und – erstmals – eine Demokratieinsel, bei der sich u.a. das Parlament und die EU präsentieren.

Schon am Nachmittag – als die Bühnen selbst noch großteils leer waren – herrschte auf dem 4,5 Kilometer langen Partyareal zwischen Nord- und Reichsbrücke reges Fußgängeraufkommen. Sie mussten zuvor Securitys in ihre mitgebrachten Taschen schauen lassen, gibt es doch Durchsuchungen bei den Zutrittsschleusen.

Lichtermeer für die Opfer von Graz

Bei allem Trubel wird nach Einbruch der Dunkelheit einmal kurz innegehalten. Um exakt 21.58 Uhr soll nämlich vor allen Bühnen ein Lichtermeer im Gedenken an die Opfer des Grazer Amoklaufs sowie für deren Angehörige, Freundinnen und Freunde stattfinden.

Insgesamt hat man an den drei Festtagen die Qual der Wahl zwischen mehr als 200 Acts und 700 Stunden Programm. Am Samstag stehen etwa Kim Wilde oder Josh auf der Liste, der Headliner-Slot am Sonntag gehört der heimischen Formation Aut of Orda.

(S E R V I C E – https://donauinselfest.at/)