Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Drehstart im Mai für fünfte Staffel von “Emily in Paris”
Lily Collins geht als "Emily" in eine weitere Staffel

Drehstart im Mai für fünfte Staffel von “Emily in Paris”

Montag, 13. April 2026 | 08:56 Uhr
Lily Collins geht als \
APA/APA/AFP/CHRIS DELMAS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Paris, Rom und nun auch Monaco und Griechenland? Die Hauptfigur Emily packt in der sechsten Staffel der Netflix-Erfolgsserie “Emily in Paris” laut Medienberichten erneut die Reisekoffer. Wie das Branchenblatt “Variety” berichtete, sollen im Mai die Dreharbeiten für die neue Staffel starten. Gedreht werden soll demnach auch in Griechenland und Monaco.

Am Ende der fünften Staffel schreibt der gut aussehende Koch Gabriel (Lucas Bravo) der Hauptfigur Emily (Lily Collins) eine Postkarte, auf der er sie nach Griechenland einlädt. Emily und der Koch hatten in der ersten Staffel etwas miteinander und umkreisen sich seither. Wie es mit den beiden in der sechsten Staffel weitergeht, dazu war zunächst nichts bekannt.

Fünfte Staffel spielte in Rom

Tudum, der Fanhub von Netflix, zitierte in einem Bericht zu den neuen Drehorten Serienschöpfer Darren Star: “Die Serie heißt Emily in Paris. Sie wird ihren Heimatort nie dauerhaft verlassen. Aber wenn ich das Publikum auf eine Reise irgendwo andershin mitnehmen könnte, fände ich das toll.”

In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily (Lily Collins) aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im Dezember 2025 erschien, spielte außerdem in Rom und Venedig.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Kommentare
41
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Kommentare
29
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
“Milliardengrab E-Autos”: Größte Hersteller geschrumpft
Kommentare
29
“Milliardengrab E-Autos”: Größte Hersteller geschrumpft
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
28
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Südtiroler im gleichen Knast wie Maduro und Puff Daddy
Kommentare
26
Südtiroler im gleichen Knast wie Maduro und Puff Daddy
Anzeigen
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 