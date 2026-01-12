Drei Acts führen Nominiertenfeld der Amadeus Awards an

Von: apa

Am 6. März werden zum 26. Mal die Amadeus Austrian Music Awards verliehen. An der Spitze des am Montag veröffentlichten Nominiertenfelds finden sich gleich drei Acts: Die Salzburger Sängerin Anna Buchegger, das Wiener Pop-Trio folkshilfe und das Erfolgsduo Seiler und Speer rittern in je drei Kategorien um den Sieg. Eines ist schon fix: Moderieren wird die Show in der Wiener Marx Halle, die ab 21.30 Uhr auf ORF 1 übertragen wird, Tom Neuwirth alias Conchita Wurst.

Buchegger war bereits im Vorjahr für zwei Trophäen nominiert und geht nun mit “Soiz” ins Rennen um das Album des Jahres. Sie darf außerdem auf eine Trophäe als Songwriterin des Jahres und in der Kategorie Best Sound hoffen. folkshilfe – 2018 schon einmal Gewinner und in den vergangenen Jahren mehrmals nominiert – ist mit “bunt” ebenfalls beim Album des Jahres und zudem in den Sparten Pop/Rock und Best Sound am Start. Die bereits vierfach ausgezeichneten Seiler und Speer rittern heuer auch um das Jahresalbum (“Hödn”) und haben außerdem Chancen auf den Live-Act des Jahres und bei Pop/Rock.

Nicht weniger als sieben Acts sind Anwärterinnen und Anwärter auf immerhin zwei Awards: Pizzera & Jaus (“Zweifelturm” als Song des Jahres, Live-Act des Jahres), Rainhard Fendrich (“Wimpernschlag” als Album des Jahres, Live-Act des Jahres), Melissa Naschenweng (“Alpenbarbie” als Album des Jahres, Schlager/Volksmusik), der Dreifachgewinner des Vorjahres Rian (“Hausparty” als Song des Jahres, Pop/Rock), Caro Fux (“Aff im Kopf” als Song und Songwriterin des Jahres), Laurenz Nikolaus (FM4 Award, Alternative) und Nenda (FM4 Award, Hip Hop/Urban).

16 Acts erstmalig nominiert

Für die letzteren drei sowie 13 weitere Bands bzw. Musikerinnen und Musiker ist die diesjährige Nominierung das Amadeus-Debüt. Erstmals dabei sind demnach auch Elsa, Ely Oaks, Ke’rem, Lovehead, Magda, Romantic Silvio, Sassy, Seba Kayan, Synesthetic 4, Tamara Flores, Vicky, Von Seiten der Gemeinde und Vulvarine.

Insgesamt wurden für die diesjährige Amadeus-Ausgabe 52 Künstlerinnen und Künstler nominiert, die sich in sieben Genrekategorien und sechs allgemeinen Sparten matchen. Wer schlussendlich das Rennen macht, entscheiden einerseits die Fans, für die ab sofort und bis 19. Jänner das Online-Voting via https://voting.aama.at/ geöffnet ist, und andererseits Stimmen einer Fachjury sowie die Verkaufszahlen.

“Die Nominierungen spiegeln nicht nur die kreative Breite wider, sondern auch das kontinuierliche Wachstum und die Innovationskraft unserer Branche”, betonte Franz Pleterski vom Verband der österreichischen Musikwirtschaft IFPI. Der Veranstalter vergibt außerdem noch einen Preis für das Lebenswerk.

Alle Nominierungen zu den Amadeus Austrian Music Awards 2026:

Album des Jahres

“Alpenbarbie”

Melissa Naschenweng

“bunt”

folkshilfe

“Hödn”

Seiler und Speer

“Soiz”

Anna Buchegger

“Wimpernschlag”

Rainhard Fendrich

Song des Jahres

“Aff im Kopf”

Caro Fux

“Hausparty”

Rian

“Oh Love”

Thorsteinn Einarsson

“Wasted Love”

JJ

“Zweifelturm”

Pizzera & Jaus

FM4 Award

Laurenz Nikolaus

Lovehead

Magda

Nenda

Tamara Flores

Live-Act des Jahres

Edmund

Pizzera & Jaus

Rainhard Fendrich

Seiler und Speer

Soap&Skin

Songwriter des Jahres

“Maria” von Anna Buchegger

Musik & Text: Anna Buchegger, David Wöhrer

“Aff im Kopf” von Caro Fux

Musik & Text: Caro Fux, Tamara Olorga, Ricardo Bettiol

“Circles.” von Ke’rem

Musik & Text: Ke’rem, Richard Gillissen, Simon Steiner

“My Body” von Lylit

Musik & Text: Lylit, Andreas Lettner, Kristian Nekrasov

“Holiday” von Romantic Silvio

Musik & Text: Romantic Silvio, Valentin Eybl, Philip Yaeger

Best Sound

“bunt” von folkshilfe

Recording: Markus Lechleitner, Martin Hillebrand, Andreas Häuserer, Daniel Fellner

Mix: Martin Hillebrand, Markus Lechleitner, Daniel Fellner, Patrick Kummeneker

Mastering: Martin Scheer

Künstlerische Produktion: Florian Ritt, Markus Lechleitner, Martin Hillebrand, Andreas

Häuserer, Daniel Fellner

Aufnahmestudio: Irievibrations Studio, Lords of the Sounds

Mischstudio: Irievibrations Studio

Masteringstudio: Scheer Audiomasterin

“Jump!” von Elsa

Recording: David Furrer, Simon Schenk-Mair

Mix: David Furrer

Mastering: Alexandr Vatagin

Künstlerische Produktion: David Furrer

Aufnahmestudio: David Furrer

Mischstudio: David Furrer

Masteringstudio: Alexandr Vatagin

“Morgen hör ich auf! (Club Mixtape)” von Bibiza

Recording: Franz Bibiza, Johannes Madl, Inocenti Mara Oldofredi, Ganael Dumreicher,

Tun Tonnar, Moritz Dauner, Demian Pengg-Bührlen, Johannes Römer

Mix und Mastering: Nikodem Milewski

Künstlerische Produktion: Franz Bibiza, Johannes Madl, Kevin Rustemov, Ganael

Dumreicher, Tun Tonnar, Moritz Dauner, Inocenti Mara Oldofredi, Demian Pengg Bührlen, Johannes Römer

Aufnahmestudio: VILLA LALA

Misch- und Masteringstudio: Nikodem Milewski

“Petrichor” von Klangkarussell

Recording: Adrian Held, Tobias Rieser, Nikodem Milewski

Mix und Mastering: Nikodem Milewski, Mischa Janisch

Künstlerische Produktion: Tobias Rieser, Adrian Held, Dennis White, Nikodem Milewski,

Jordan Haller, Enes Gürisik

Aufnahmestudio: Klangkarussell Studio

Misch- und Masteringstudio: Nikodem Milewski

“Soiz” von Anna Buchegger

Recording: David Wöhrer, Anna Buchegger, Anna Tropper, Sophie Schicketmüller,

Tobias Wöhrer, Sophia Andlinger

Mix: Tobias Wöhrer, Mischa Janisch, Maximilian Walch

Mastering: Mischa Janisch

Künstlerische Produktion: David Wöhrer, Anna Buchegger, Tobias Wöhrer

Aufnahmestudio: David Wöhrer

Mischstudio: Tobias Wöhrer

Masteringstudio: Sunshine Mastering

Alternative

Buntspecht

Laurenz Nikolaus

Oska

Sodl

Verifiziert

Electronic/Dance

Elektro Guzzi

Ely Oaks

Parov Stelar

Seba Kayan

Vicky

Hard & Heavy

All Faces Down

Harakiri For The Sky

Leftovers

Vulvarine

Warkings

Hip Hop/Urban

Eli Preiss

Nenda

RAF Camora

Spilif

Von Seiten der Gemeinde

Jazz /World/Blues

5/8erl in Ehr’n

Die Strottern & Jazzwerkstatt Wien

Ernst Molden

Marina & The Kats

Synesthetic 4

Pop/Rock

Avec

folkshilfe

Ness

Rian

Seiler und Speer

Schlager/Volksmusik

Die Draufgänger

Melissa Naschenweng

Natalie Holzner

Nockis

Sassy