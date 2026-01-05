Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Drei Festnahmen nach Überfall auf die Geissens in Frankreich
Anwesen der Reality-TV-Familie wurde im Juni 2025 zum Tatort

Drei Festnahmen nach Überfall auf die Geissens in Frankreich

Montag, 05. Januar 2026 | 19:52 Uhr
Anwesen der Reality-TV-Familie wurde im Juni 2025 zum Tatort
APA/APA/dpa/David-Wolfgang Ebener
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Rund ein halbes Jahr nach dem Überfall auf das Luxus-Anwesen der Reality-TV-Familie Geiss in Saint-Tropez sind drei Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die stellvertretende Staatsanwältin von Draguignan, Laurence Barriquand, der Nachrichtenagentur dpa am Montag mit. Die Verdächtigen befinden sich demnach in Untersuchungshaft. Weitere Angaben zu ihnen gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen und die Suche nach weiteren Beteiligten dauern den Angaben nach an.

Zuvor hatten sich Robert und Carmen Geiss bereits bei RTL und “Bild” geäußert. “Kurz vor Jahresende erreichte uns von unserer französischen Anwältin noch eine erste gute Nachricht. Sie konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden”, hatte Robert Geiss der “Bild” gesagt. Ehefrau Carmen ergänzte: “Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen.”

Überfall im Juni 2025

Bei dem Überfall im Juni 2025 waren maskierte und bewaffnete Täter in die Villa eingedrungen. Carmen und Robert Geiss wurden nach eigenen Angaben bedroht und verletzt, zudem wurden Wertgegenstände entwendet. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte den Raubüberfall bestätigt, sich zu Details jedoch nicht geäußert.

Carmen und Robert Geiss wurden beide in Köln geboren und sind seit 1994 verheiratet. Der Unternehmer besaß zu dem Zeitpunkt ein Sportbekleidungslabel, Carmen arbeitete als Model und Fitnesstrainerin. Die beiden geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show “Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie” Einblicke in ihr Jetset-Leben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
114
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
56
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
41
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Extreme Kälte in Südtirol
Kommentare
40
Extreme Kälte in Südtirol
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 