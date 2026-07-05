Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Duchovny in Münchner Dankesrede: “Wir sind alle Verlierer”
Regisseur Jaume Claret Muxart darf sich freuen

Duchovny in Münchner Dankesrede: “Wir sind alle Verlierer”

Sonntag, 05. Juli 2026 | 13:32 Uhr
Regisseur Jaume Claret Muxart darf sich freuen
APA/APA/AFP/Getty/Archiv/CRAIG BARRITT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Zehn Tage mit großen Emotionen, brütender Hitze und vielen Promis – das Filmfest München hat seinem Ruf als sonniges und unterhaltsames Sommer-Filmfestival alle Ehre gemacht. Das diesjährige Programm mit 130 Filmen aus 56 Ländern kam offenbar an. Rund 95.000 Besucherinnen und Besucher seien gekommen, 4.000 mehr als im Jahr zuvor, hieß es in einer vorläufigen Bilanz. Am letzten Wochenende wurde es noch mal festlich:

Eine Reihe von Preisverleihungen, eine Abschlussparty und ein Auftritt von David Duchovny, berühmt aus Serien wie “Akte X” oder “Californication”, sorgte für Stimmung und Glamour. Der 65-Jährige erhielt den undotierten Ehrenpreis des Filmfestes, den CineMerit Award.

Seine Dankesrede nutzte der Schauspieler, Autor und Musiker für einen Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump und dessen Motto “win, win, win”. “Es sind der Schmerz und der Verlust, die uns vereinen – nicht Erfolg oder große Höhenflüge”, sagte er. “Solche Momente erlebt man vielleicht ein- oder zweimal im Leben, wenn man Glück hat.” Amerika gelte als Gewinnernation. “Aber was soll das eigentlich mit diesem ganzen Gewinnen? Lasst uns doch mal verlieren. Lasst uns verlieren, uns gegenseitig umarmen und sagen: Wir sind alle Verlierer. Können wir uns jetzt liebhaben?”

Auszeichnung für Donau-Film “Strange River”

Den am höchsten dotierten Preis und damit 100.000 Euro erhält das deutsche Koproduktionsteam der Coming-of-Age-Geschichte “Strange River” des katalanischen Regisseurs Jaume Claret Muxart. Dídac radelt darin mit seiner Familie an der Donau entlang und trifft einen Buben, der ihn fasziniert. Der CineCoPro Award wird vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF) mit Hilfe der Bayerischen Staatskanzlei gestiftet und würdigt internationale Filme, die mit deutscher Beteiligung entstanden sind.

Bester internationaler Debütfilm wurde das Familiendrama “A Girl Unknown” der chinesischen Filmemacherin Jing Zou. Bei den Kinderfilmen gewann “Mein Sommer bei Nonna” von Margherita Spampinato über Nico, der den Sommer bei seiner Großtante auf Sizilien verbringen muss, ohne Internet und Freunde.

Publikum wählt Wohlfühlkomödie und Drama

Auch das Publikum konnte abstimmen. Beliebtester deutscher Film wurde Helena Hufnagels Streifen “Lieblingsmenschen – Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes & Amir”. Eine 101-Jährige lässt darin einen jungen Geflüchteten bei sich wohnen. Aus der Zweckgemeinschaft entsteht eine besondere Beziehung.

Von der Rückkehr eines geflüchteten Syrers in seine Heimat erzählt der Siegerfilm der Audience Awards in der Kategorie international: “If Only the Year Had 364 Days” von Almourad Aldeeb. Beliebtester Kinderfilm wurde “Plitsch Platsch Forever” über Kinder, die das Freibad in ihrem Ort retten wollen.

Von New York nach München

Duchovny war nicht der einzige Stargast bei den vielen Premieren, Empfängen und öffentlichen Gesprächsrunden. Anfang der Woche kam der italienische Schauspieler Toni Servillo und nahm einen CineMerit Award entgegen. Auch Elyas M’Barek ließ sich sehen, gerade frisch von New York nach München zurückgezogen. Prominente Gäste waren auch der spanische Regisseur Pedro Almodóvar sowie zahlreiche prominente Schauspielerinnen und Schauspieler wie Sandra Hüller, Veronica Ferres, Tobias Moretti oder die Brüder Florian und Maximilian Brückner.

(S E R V I C E – https://www.filmfest-muenchen.de/de/ )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Italien zahlt Europas höchste Strompreise und Südtirol zahlt mit”
Kommentare
67
“Italien zahlt Europas höchste Strompreise und Südtirol zahlt mit”
Wildschwein-Problem: Jetzt archaische Jagdmethode In Italien 
Kommentare
40
Wildschwein-Problem: Jetzt archaische Jagdmethode In Italien 
Blutige Nacht in Bozen
Kommentare
28
Blutige Nacht in Bozen
Nach jahrelangem Rechtsstreit: Boznerin erhält über 500.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
22
Nach jahrelangem Rechtsstreit: Boznerin erhält über 500.000 Euro Schadenersatz
Wird die Brennerroute bald teurer?
19
Wird die Brennerroute bald teurer?
Anzeigen
30 Jahre Tauferer Straßenküche
30 Jahre Tauferer Straßenküche
Laue Sommerabende, köstlicher Duft und mitreißende Musik
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 