Eiertanz in Cannes: “Spike, sei vorsichtig, was du sagst!”

Von: APA/dpa/ANSA

Zu einem Eiertanz ist die Pressekonferenz von Spike Lee zu seinem außer Konkurrenz laufenden Film “Highest 2 Lowest” am Dienstag in Cannes geworden. Auf die Frage, wie moralisch schädlich die sozialen Medien in den USA heute sind, sagte der US-Regisseur augenrollend: “Meine Frau hat gesagt: Spike, sei sehr vorsichtig, was du sagst!” Daher erwähnte er Donald Trumps Namen während der Pressekonferenz zu seinem Remake von Kurosawas “Zwischen Himmel und Hölle” kein einziges Mal.

“Ich weiß nicht, wie viel wir über amerikanische Werte reden können, wenn man bedenkt, wer der Präsident ist”, sagte er. In Bezug auf die Produktion und die Zölle wurde Spike Lee laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA jedoch deutlicher: “Die Menschen leiden wirklich, jeder, dessen Leben von der Filmindustrie abhängt, leidet heute, sie arbeiten nicht mehr, weder in New York noch in Los Angeles.” Und weiter: “Ich weiß nicht, was ich sagen soll, dieser ‘Typ’ (steht für Trump) scheint jeden Film besteuern zu wollen. Aber ich hatte großes Glück, dass ich diesen Film in New York drehen konnte.”

Die Hauptdarsteller des Films, Denzel Washington und A$AP Rocky, waren bei der Pressekonferenz, die nur von Ilfenesh Hadera und Jeffrey Wright besucht wurde, nicht anwesend. “Highest 2 Lowest” spielt im modernen New York und zeigt Denzel Washington als Musikmogul, der in eine Lösegeldverschwörung auf Leben und Tod verwickelt ist. Rocky spielt stattdessen Yung Felon, einen aufstrebenden Rapper, der vor nichts zurückschreckt, um seinen Traum zu verwirklichen. “Highest 2 Lowest” soll am 22. August seinen US-Kinostart haben und ab 5. September auf Apple TV+ als Stream erhältlich sein.