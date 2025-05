Ein Leben wie ein Roman: Michael Wallner über Karl Lagerfeld

Von: apa

Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist 2019 gestorben. In dem Roman “Karl” des österreichischen Schauspielers, Regisseurs und Autors Michael Wallner wird der schillernde Designer-Star noch einmal zum Leben erweckt. Wallner verarbeitet “die gefühlvollen, dramatischen, aber auch humorvollen Schlüsselmomente im Leben Karl Lagerfelds zu einer bewegenden, faszinierenden und überraschenden Lektüre”, verspricht der Verlag.

Der in Berlin lebende Autor, der sich der Unterhaltungsliteratur verschrieben hat, und dessen Roman “April in Paris” ein in über 20 Sprachen übersetzter Bestseller wurde, bleibt seinem Erfolgsrezept treu. So wie er bisher sechs Romane über “Schicksalsmomente der Geschichte” geschrieben hat, verwebt er auch in “Karl” biografische Fakten mit erfundenen Details und Dialogen und schafft so den Eindruck unmittelbarer Nähe. Da glaubt man beinahe, der Katze Choupette selbst durch ihr Fell streichen zu können, und bekommt die Lieben und Rivalitäten der internationalen Modeszene hautnah vermittelt.

(S E R V I C E – Michael Wallner: “Karl”, Piper Verlag, 288 Seiten, 22,70 Euro, ISBN 978-3-492-07341-7)