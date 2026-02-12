Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Einzug der Besucher am Opernball hat begonnen
Einzug der Besucher am Opernball hat begonnen

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 20:17 Uhr
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
Von: apa

Der 68. Wiener Opernball hat begonnen: Gegen 20.15 Uhr strömten die ersten Besucherinnen und Besucher in die Staatsoper, wobei die großen Stars erfahrungsgemäß erst später über den Roten Teppich rauschen. “The Nanny”-Schauspielerin Fran Drescher wurde etwa um 21.00 Uhr in Begleitung ihres Ex-Mannes Peter Marc Jacobson erwartet. Auch von Hollywood-Star Sharon Stone war vorerst nichts zu sehen.

Als Kleid für den Ball entschied sich Drescher, wie am Mittwoch in der Lugner City angekündigt, für eine Kreation von Dolce & Gabbana, deren Oberteil an einen Smoking erinnert. “Unten ist es aber klar ein Kleid”, versicherte das Umfeld – denn für Frauen ist laut Dresscode ein bodenlanges Abendkleid vorgeschrieben. “Es hat sogar die Staatsoper angerufen, um sicherzugehen, nachdem es da gestern ein bisschen eine Aufregung gab”, hieß es.

Sharon Stone, die ihren Sohn Laird mitnimmt, kommt in einer Robe von Valentino im Klimt-Design in die Oper. Vorfahren wird sie gemeinsam mit ihrem Gastgeber, “Schaumrollenkönig” Karl Guschelbauer, in zwei Bentleys.

Tochter von Jude Law bei Swarovski

Für internationalen Flair sorgt das Unternehmen Swarovski, das auch wieder die Tiaras der Debütantinnen spendierte: In ihrer Loge nimmt Jude-Law-Tochter, Iris Law, Platz.

Am lebhaftesten wird es wohl in der “Style-Up-Your-Life!”-Loge : Bei den Gastgebern Adi Weiss und Michael Lameraner sind heuer Lady Amelia und Eliza Spencer, die Nichten von Lady Diana, zu Gast. Doch das ist noch nicht alles: Dschungelcamperin Evelyn Burdecki, Geiss-Töchter Shania und Davina, Model Nadine Mirada, Musiker The Boss Hoss und Schauspielerin Simone Thomalla sind auch bei Weiss und Lameraner anzutreffen.

Die Campari-Loge bietet mit Victoria’s Secret-Angel Nadine Leopold sowie mit Designerin Eva Poleschinski einen echten Hingucker für Fashion-Fans. Zusätzlich freut sich Harald Glööckler auf einen “pompöösen” Abend – er bezieht ebenfalls eine Loge auf der Bühne. Comedian Oliver Pocher feiert gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

