Elton John zu Sehproblemen: Kann nichts anschauen oder lesen

Von: APA/dpa

Pop-Legende Elton John (78) hat die Zeit seit seiner Augeninfektion als “niederschmetternd” bezeichnet. “Weil ich mein rechtes Auge verloren habe und mein linkes nicht mehr gut sieht, waren die letzten 15 Monate sehr herausfordernd für mich, da ich nichts sehen, nichts anschauen, nichts lesen konnte”, sagte John dem US-Branchenmagazin “Variety” am Mittwoch.

Gleichzeitig zeigte sich der Musiker hoffnungsvoll. “Ich habe das unglaublichste Leben gehabt, und es gibt Hoffnung.” Er müsse nur Geduld haben, dass ihm die Wissenschaft eines Tages dabei helfen werde. Dann werde es ihm gut gehen. “Man muss es einfach aushalten. Manchmal deprimiert es mich schon”, sagte er. Helfen würde ihm seine “wundervolle Familie” und der Kontakt zu Freunden.

Prominente Freunde geben Elton John Kraft

“Paul McCartney ruft mich per FaceTime an, um zu fragen, wie es mir geht. Das ist wirklich schön”, erzählte John. “Die Liebe, die ich von ihm, von Pete Townshend, Mick Jagger und anderen bekommen habe, war unglaublich. Oder man bekommt eine E-Mail von Keith Richards mit den Worten: “Hallo Liebling, wie geht”s? Du weißt, wir lieben dich.” Das ist alles, aber es verschönert mir einfach den Tag.”

Der Popstar (“Rocket Man”, “I’m Still Standing”) hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass er seit einer Augeninfektion im Sommer 2024 Probleme mit dem Sehen hat.