Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Elton John zu Sehproblemen: Kann nichts anschauen oder lesen
Elton John sieht kaum noch etwas

Elton John zu Sehproblemen: Kann nichts anschauen oder lesen

Mittwoch, 26. November 2025 | 13:10 Uhr
Elton John sieht kaum noch etwas
APA/APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Pop-Legende Elton John (78) hat die Zeit seit seiner Augeninfektion als “niederschmetternd” bezeichnet. “Weil ich mein rechtes Auge verloren habe und mein linkes nicht mehr gut sieht, waren die letzten 15 Monate sehr herausfordernd für mich, da ich nichts sehen, nichts anschauen, nichts lesen konnte”, sagte John dem US-Branchenmagazin “Variety” am Mittwoch.

Gleichzeitig zeigte sich der Musiker hoffnungsvoll. “Ich habe das unglaublichste Leben gehabt, und es gibt Hoffnung.” Er müsse nur Geduld haben, dass ihm die Wissenschaft eines Tages dabei helfen werde. Dann werde es ihm gut gehen. “Man muss es einfach aushalten. Manchmal deprimiert es mich schon”, sagte er. Helfen würde ihm seine “wundervolle Familie” und der Kontakt zu Freunden.

Prominente Freunde geben Elton John Kraft

“Paul McCartney ruft mich per FaceTime an, um zu fragen, wie es mir geht. Das ist wirklich schön”, erzählte John. “Die Liebe, die ich von ihm, von Pete Townshend, Mick Jagger und anderen bekommen habe, war unglaublich. Oder man bekommt eine E-Mail von Keith Richards mit den Worten: “Hallo Liebling, wie geht”s? Du weißt, wir lieben dich.” Das ist alles, aber es verschönert mir einfach den Tag.”

Der Popstar (“Rocket Man”, “I’m Still Standing”) hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass er seit einer Augeninfektion im Sommer 2024 Probleme mit dem Sehen hat.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
40
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
29
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
27
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
27
Zank zwischen Knoll und SVP
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Kommentare
23
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Anzeigen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 