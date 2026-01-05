Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ernie und Bert regeln nun den Verkehr in Hamburg
Montag, 05. Januar 2026 | 11:23 Uhr
APA/APA/dpa/Lennart Preiss
Von: APA/dpa

Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen. Die beiden “Sesamstraße”-Figuren regeln bald an zwei Hamburger Kreuzungen den Verkehr. Sie übernehmen die Rolle der Ampelmännchen an zwei NDR-Standorten, wie der Sender mitteilte. Der NDR produziert als Vertragspartner des Sesame Workshops seit mehr als 50 Jahren die deutsche Adaption der erfolgreichen Kinderfernsehserie.

Deutschlandweit gibt es zahlreiche Varianten der klassischen Ampelmännchen. In Mainz etwa helfen die Mainzelmännchen über die Straße, im niedersächsischen Emden der Ehrenbürger Otto Waalkes und in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin das Petermännchen. In München übernimmt Pumuckl als Ampelmännchen, im hessischen Friedberg Elvis Presley und in Bremen die Bremer Stadtmusikanten.

