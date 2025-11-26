Erster Teaser für “Scrubs”-Neuauflage

Von: APA/dpa

Der US-Sender ABC hat einen ersten Clip zur Neuauflage der Ärzte-Comedy “Scrubs” veröffentlicht. In der Vorschau auf die neue Staffel der Serie ist Schauspieler und Autor Zach Braff (50) in seiner Rolle als John Dorian (J.D.) zu sehen. Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk und Sarah Chalke (49) als Elliott Reid stehen an seiner Seite. “Ich bin zurück, Baby!”, ruft Braff, woraufhin eine Gruppe neuer Charaktere zweifelnd antwortet: “Wisst ihr, wer diese Leute sind?”

“Scrubs” soll am 25. Februar 2026 bei ABC starten. Einen Tag später steht die Krankenhaus-Serie dann zum Streaming in den Vereinigten Staaten bei Hulu, heißt es in einer Einblendung am Ende des Teasers.

Braff und der US-Sender ABC hatten sich im Mai auf einen Deal für eine Neuauflage der Serie geeinigt. Sie lief in den USA in den Jahren 2001 bis 2010 zunächst für sieben Staffeln bei NBC und später bei ABC, dort soll auch die Neuauflage gezeigt werden. In Deutschland hatte ProSieben die Comedy ausgestrahlt.

